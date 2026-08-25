32° Concorso Mieli della Valle d’Aosta, campioni entro il 28 agosto a Saint-Christophe

Sono aperte le iscrizioni al 32° Concorso Mieli della Valle d’Aosta, iniziativa promossa dall’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali per valorizzare la qualità e la varietà della produzione apistica regionale.

Gli apicoltori interessati a partecipare dovranno consegnare i campioni di miele, corredati dal modulo di campionamento e dalla scheda di iscrizione al Concorso, entro le ore 14 di venerdì 28 agosto 2026 presso il laboratorio di analisi dell’Assessorato, in località La Maladière 39 a Saint-Christophe.

Il laboratorio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 14.

I campioni saranno suddivisi nelle sei categorie previste dal concorso: millefiori, rododendro, tarassaco, tiglio, castagno e melata. È inoltre possibile presentare campioni di miele monoflorale appartenenti a tipologie diverse da quelle indicate, purché prodotti in Valle d’Aosta.

La premiazione del 32° Concorso Mieli della Valle d’Aosta si svolgerà nell’ambito della Sagra del miele e dei suoi derivati, in programma a Châtillon domenica 25 ottobre 2026.

Il Regolamento, la Scheda di iscrizione al concorso e il Modulo di campionamento sono disponibili presso il laboratorio dell’Assessorato oppure sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta: