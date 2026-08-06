Novantacinque reines ai piedi del Cervino: a Breuil Cervinia la sfida che vale la finale regionale

L'attesa cresce per uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate valdostana. Domenica 9 agosto, ai piedi del Cervino, Breuil Cervinia ospiterà una nuova eliminatoria del 69ème Concours Régional Batailles de Reines, richiamando allevatori, appassionati e numerosi turisti per una giornata che unisce tradizione, allevamento e valorizzazione del territorio. Sono 95 le bovine iscritte alla competizione, pronte a contendersi il pass per la Finale regionale in una cornice tra le più suggestive delle Alpi.

La giornata inizierà alle 9.00 con le consuete operazioni di pesatura ufficiale e di rilevazione dei dati tecnici necessari per suddividere le bovine nelle tre categorie previste dal regolamento. Sulla base di questi parametri saranno compilati i tabelloni degli accoppiamenti, secondo un protocollo consolidato che punta a garantire confronti equilibrati e completamente incruenti, nel pieno rispetto del benessere animale. Si tratta di un aspetto sul quale gli organizzatori insistono da anni per sottolineare come le Batailles de Reines siano fondate sul comportamento naturale delle bovine, senza alcuna costrizione o intervento esterno.

Per ragioni organizzative e logistiche, l'avvio dei combats è stato anticipato alle 12.00, rispetto alle 12.30 inizialmente previste. Una modifica che consentirà una gestione più fluida della manifestazione, mantenendo invariato il programma complessivo della giornata.

Le Batailles de Reines rappresentano molto più di una semplice competizione. Costituiscono uno dei principali elementi identitari della Valle d'Aosta, espressione di una cultura dell'allevamento che continua a svolgere un ruolo importante nell'economia delle aree montane. Le aziende zootecniche contribuiscono infatti alla tutela del paesaggio alpino, al mantenimento dei pascoli e alla produzione di eccellenze agroalimentari, mentre eventi come questo favoriscono anche l'attrattività turistica della regione, offrendo ai visitatori un'occasione per conoscere da vicino tradizioni secolari ancora profondamente radicate.

La manifestazione è organizzata sotto l'egida dell'Association Régionale Amis des Batailles de Reines, che negli anni ha lavorato per regolamentare e tutelare una pratica riconosciuta come parte integrante del patrimonio culturale valdostano. L'ingresso avrà un costo di 5 euro, mentre sarà gratuito per i giovani fino ai 18 anni e per le persone con disabilità. Informazioni e aggiornamenti saranno disponibili attraverso il canale WhatsApp "Amis des Batailles de Reines" e sui profili ufficiali Facebook e Instagram Reines Vallée d'Aoste (@reines_vda).

In un contesto in cui le aree alpine sono chiamate a confrontarsi con sfide sempre più complesse, dallo spopolamento ai cambiamenti climatici, le Batailles de Reines continuano a rappresentare un momento capace di tenere insieme tradizione, economia e senso di appartenenza. La sfida tra le reines diventa così anche il simbolo di una comunità che, attraverso la valorizzazione delle proprie radici, continua a investire sul futuro della montagna valdostana.