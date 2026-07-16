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TRADIZIONI E CULTURA MONDO RURALE | 16 luglio 2026, 08:38

69ème Concours Régional Batailles de Reines: Variazione data eliminatoria di Courmayeur

L'Association Régionale ha comunicato lo spostamento dell'eliminatoria di Courmayeur al 20 settembre 2026 per esigenze organizzative e per evitare la sovrapposizione con altri eventi. Il calendario proseguirà con le tappe autunnali fino all'attesa finale regionale di ottobre.

69ème Concours Régional Batailles de Reines: Variazione data eliminatoria di Courmayeur

L'Association Régionale Amis des Batailles de Reines comunica che, a seguito dell'approvazione dell’Assemblea e per esigenze organizzative legate alla concomitanza con altri eventi sul territorio, la data dell'eliminatoria di Courmayeur, inizialmente prevista per domenica 27 settembre 2026, è stata ufficialmente anticipata a domenica 20 settembre 2026. [1]

La modifica, deliberata dall'Assemblea dell'Association, è stata resa necessaria per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e ottimizzare la programmazione delle eliminatorie autunnali.

Calendario 69ème Concours Régional Batailles de Reines

Variazione data eliminatoria di Courmayeur

Saint-Christophe, 15 luglio 2026 - L'Association Régionale Amis des Batailles de Reines comunica che, a seguito dell'approvazione dell’Assemblea e per esigenze organizzative legate alla concomitanza con altri eventi sul territorio, la data dell'eliminatoria di Courmayeur, inizialmente prevista per domenica 27 settembre 2026, è stata ufficialmente anticipatadomenica 20 settembre 2026.

La modifica, deliberata dall'Assemblea dell'Association, è stata resa necessaria per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e ottimizzare la programmazione delle eliminatorie autunnali.

Si allega al presente comunicato il calendario aggiornato del 69ème Concours Régional Batailles de Reines, con l'indicazione della nuova data.

Calendario 2026 – 69ème Concours Régional Batailles de Reines

Eliminatorie d’estate

·       Domenica 2 agosto – Avise·Vertosan

·       Domenica 9 agosto – Valtournenche

·       Domenica 16 agosto – Doues·Champillon

·       Domenica 23 agosto – Ayas

·       Domenica 30 agosto – Arnad (in concomitanza con la Féhta dou lar) 

Eliminatorie d’autunno

·       Domenica 6 settembre – Aosta

·       Domenica 13 settembre – Cogne

·       Domenica 20 settembre – Mont-Blanc Courmayeur (NUOVA DATA) 

·       Domenica 4 ottobre – Châtillon-Pontey

·       Domenica 11 ottobre – Gressan

Finali

·       Sabato 24 ottobre – Les Combats du Samedi (Arena Croix-Noire) 

·       Domenica 25 ottobre – 69ème Finale Regionale  (Arena Croix-Noire) 

L

'Association Régionale Amis des Batailles de Reines ringrazia i Comitati locali organizzatori, gli allevatori e il pubblico per la consueta collaborazione e invita tutti a partecipare numerosi agli eventi in programma.

red

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