L'Association Régionale Amis des Batailles de Reines comunica che, a seguito dell'approvazione dell’Assemblea e per esigenze organizzative legate alla concomitanza con altri eventi sul territorio, la data dell'eliminatoria di Courmayeur, inizialmente prevista per domenica 27 settembre 2026, è stata ufficialmente anticipata a domenica 20 settembre 2026. [1]
La modifica, deliberata dall'Assemblea dell'Association, è stata resa necessaria per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e ottimizzare la programmazione delle eliminatorie autunnali.
Calendario 69ème Concours Régional Batailles de Reines
Variazione data eliminatoria di Courmayeur
Saint-Christophe, 15 luglio 2026 - L'Association Régionale Amis des Batailles de Reines comunica che, a seguito dell'approvazione dell’Assemblea e per esigenze organizzative legate alla concomitanza con altri eventi sul territorio, la data dell'eliminatoria di Courmayeur, inizialmente prevista per domenica 27 settembre 2026, è stata ufficialmente anticipata a domenica 20 settembre 2026.
La modifica, deliberata dall'Assemblea dell'Association, è stata resa necessaria per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e ottimizzare la programmazione delle eliminatorie autunnali.
Si allega al presente comunicato il calendario aggiornato del 69ème Concours Régional Batailles de Reines, con l'indicazione della nuova data.
Calendario 2026 – 69ème Concours Régional Batailles de Reines
Eliminatorie d’estate
· Domenica 2 agosto – Avise·Vertosan
· Domenica 9 agosto – Valtournenche
· Domenica 16 agosto – Doues·Champillon
· Domenica 23 agosto – Ayas
· Domenica 30 agosto – Arnad (in concomitanza con la Féhta dou lar)
Eliminatorie d’autunno
· Domenica 6 settembre – Aosta
· Domenica 13 settembre – Cogne
· Domenica 20 settembre – Mont-Blanc Courmayeur (NUOVA DATA)
· Domenica 4 ottobre – Châtillon-Pontey
· Domenica 11 ottobre – Gressan
Finali
· Sabato 24 ottobre – Les Combats du Samedi (Arena Croix-Noire)
· Domenica 25 ottobre – 69ème Finale Regionale (Arena Croix-Noire)
L
'Association Régionale Amis des Batailles de Reines ringrazia i Comitati locali organizzatori, gli allevatori e il pubblico per la consueta collaborazione e invita tutti a partecipare numerosi agli eventi in programma.