Les politiques à contre-courant

Mentre le città più lungimiranti tolgono cemento, Aosta lo aggiunge. Mentre altrove si restituiscono prati e spazi verdi ai cittadini, ad Aosta si progettano nuovi edifici. Mentre il commercio chiede di essere difeso e i residenti chiedono di essere ascoltati, l’amministrazione tira dritto. È questa l’idea di sviluppo della città? È questo il futuro che vogliamo costruire? Oppure c’è qualcuno che dovrebbe spiegare molto meglio a chi serve davvero questa operazione?

Perché ormai la vicenda del Quartiere Dora non può più essere considerata una semplice questione urbanistica. È diventata una questione politica. E anche piuttosto grossa.

Lo abbiamo scritto ieri e lo abbiamo ribadito oggi: l’amministrazione comunale di Aosta vuole andare avanti sulla trasformazione di un prato del Quartiere Dora per realizzare un centro commerciale e altre strutture, nonostante la contrarietà dei residenti e nonostante la posizione critica di Confcommercio Valle d’Aosta. Di fronte a questo, una domanda dovrebbe sorgere spontanea: perché?

Perché proprio lì? Perché adesso? Perché altro cemento? Perché una nuova struttura commerciale quando il tessuto commerciale della città è già sottoposto a una pressione enorme? E soprattutto, perché insistere quando una parte significativa di chi vive e lavora in quel territorio dice chiaramente di non essere d’accordo?

Sono domande politiche, non ideologiche.

E non possono essere liquidate con la solita retorica della “riqualificazione” e dello “sviluppo”. Perché chiamare riqualificazione una trasformazione non la rende automaticamente positiva. Bisogna guardare cosa si perde e cosa si guadagna. E qui si perde un prato, si consuma altro suolo, si modifica l’equilibrio di un quartiere e si rischia di aggiungere traffico e pressione commerciale. In cambio, cosa ottengono concretamente gli aostani?

È questo il punto.

Perché mentre Aosta continua a ragionare come se il cemento fosse ancora sinonimo di modernità, in molte città si sta facendo esattamente il contrario. La parola d’ordine è diventata rigenerare, recuperare, rinaturalizzare, ridurre il consumo di suolo. Genova è uno degli esempi più evidenti di questa inversione di paradigma. Aosta, invece, sembra voler difendere strenuamente una filosofia urbanistica appartenente a un'altra epoca: se c'è uno spazio libero, costruiamoci sopra.

E allora sì, viene da chiedersi se Aosta non stia diventando la città delle politiche al contrario.

Al contrario rispetto all'ambiente. Al contrario rispetto alla tutela del territorio. Al contrario rispetto alla richiesta di maggiore qualità urbana. Al contrario, persino, rispetto alle esigenze espresse dal mondo del commercio.

Ma c'è una domanda che va posta ancora più in profondità: a chi giova?

Non è un'accusa. È una domanda di democrazia. E proprio per questo merita una risposta pubblica, chiara e documentata.

Chi ha interesse alla trasformazione di quell'area? Chi realizzerà gli interventi? Quali saranno gli investimenti? Chi ne ricaverà un beneficio economico? Quali saranno i ritorni per il Comune? Quali per i cittadini? Sono state valutate alternative? È stato calcolato il costo ambientale dell'operazione? E soprattutto: perché proprio un centro commerciale?

Perché su questo punto non dovrebbe esserci nulla da nascondere. Se l'operazione è davvero nell'interesse della città, allora l'amministrazione ha tutto l'interesse a mettere le carte sul tavolo. Tutte. Non soltanto quelle che raccontano i vantaggi.

Vogliamo sapere quanto vale oggi quell'area, quanto varrà dopo la trasformazione, chi investirà, chi costruirà, quali saranno i benefici pubblici e quali quelli privati. Vogliamo sapere quali alternative sono state scartate e perché. Vogliamo sapere perché un prato debba necessariamente diventare cemento.

Perché il territorio è un bene pubblico anche quando formalmente ha un proprietario privato. E una decisione urbanistica non è mai soltanto una pratica amministrativa: è una scelta politica che determina chi guadagna valore e chi lo perde.

E allora arriviamo al punto vero.

Un'amministrazione comunale può certamente decidere di trasformare un'area. È nelle sue prerogative. Ma deve anche assumersi la responsabilità politica di spiegare perché lo fa e per chi lo fa.

Non basta avere i numeri in Consiglio comunale. La maggioranza non è una licenza per ignorare la città.

La democrazia non finisce quando si vota una delibera.

Anzi, è proprio lì che comincia la responsabilità di chi governa.

Se i residenti sono contrari, bisogna ascoltarli. Se il commercio è contrario, bisogna confrontarsi. Se esistono alternative, bisogna valutarle. Se si consuma altro territorio, bisogna dimostrare che quel sacrificio è indispensabile e che il beneficio collettivo sarà superiore al danno.

Altrimenti resta soltanto una domanda.

Chi decide? E per conto di chi?

Aosta non ha bisogno di una politica che costruisca per dimostrare di aver fatto qualcosa. Ha bisogno di una politica capace di scegliere ciò che serve davvero alla città, anche quando significa non costruire.

Perché governare non significa lasciare un segno sul territorio a colpi di cemento. Significa lasciare una città migliore di quella che si è trovata.

E qui arriviamo alla responsabilità politica dell'amministrazione.

Tra vent'anni nessuno ricorderà quale assessore avrà firmato quale pratica. Ma tutti vedranno quel prato trasformato, se davvero l'operazione andrà avanti. E se quella scelta si rivelerà sbagliata, non sarà possibile tornare indietro con una nuova delibera.

Il cemento è eterno. Le amministrazioni passano.

Per questo il Quartiere Dora non è soltanto una questione di urbanistica. È un bivio politico.

Da una parte c'è l'idea di una Aosta che protegge il proprio territorio, ascolta i cittadini, difende il commercio di prossimità e investe sulla qualità urbana.

Dall'altra c'è l'idea di una Aosta che continua a consumare suolo perché considera ogni spazio libero un'occasione edificatoria.

Noi una scelta l'abbiamo già fatta: prima vengono la città, i suoi cittadini e il suo territorio. Gli interessi economici vengono dopo.

Adesso tocca all'amministrazione dimostrare che la pensa allo stesso modo.

E soprattutto rispondere, una volta per tutte, alla domanda che ormai non può più essere elusa:

A chi giova questa operazione? Chi ci guadagna? E cosa ci guadagnano gli aostani?

Perché se il vantaggio è davvero pubblico, nessuno dovrebbe avere paura di dirlo.

Se invece qualcuno guadagna molto e la città perde un altro pezzo di territorio, allora non stiamo parlando di sviluppo. Stiamo parlando di una scelta politica. E quella scelta, prima o poi, qualcuno dovrà spiegarla agli aostani.

Le politiche al contrario

Alors que les villes les plus prévoyantes cherchent à supprimer du béton, Aoste continue d’en ajouter. Alors qu’ailleurs on restitue des espaces verts aux citoyens, à Aoste on envisage encore de construire. Alors que les commerçants demandent à être protégés et que les habitants veulent être entendus, l’administration communale semble vouloir avancer coûte que coûte. Est-ce vraiment cela, le modèle de développement que l’on veut pour Aoste ? Est-ce cela que nous voulons transmettre aux générations futures ? Ou faudrait-il enfin expliquer clairement à qui profite réellement cette opération ?

Car l’affaire du quartier Dora ne peut plus être considérée comme une simple question d’urbanisme. Elle est devenue une question politique. Et une question politique de taille.

Nous l’avons écrit hier, nous l’avons répété aujourd’hui : l’administration communale d’Aoste entend poursuivre le projet de transformation d’un espace vert du quartier Dora afin d’y réaliser un centre commercial et d’autres infrastructures, malgré l’opposition exprimée par les habitants et malgré les réserves formulées par la Confcommercio de la Vallée d’Aoste. Face à cela, une question s’impose : pourquoi ?

Pourquoi précisément à cet endroit ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi encore du béton ? Pourquoi une nouvelle structure commerciale alors que le commerce local subit déjà une pression considérable ? Et surtout, pourquoi persister lorsque ceux qui vivent et travaillent dans ce quartier disent clairement qu’ils n’en veulent pas ?

Ce sont des questions politiques, pas idéologiques.

Et elles ne peuvent pas être balayées par les habituels mots de « requalification » ou de « développement ». Car appeler « requalification » une transformation ne la rend pas automatiquement positive. Il faut regarder ce que l’on perd et ce que l’on gagne. Et ici, on perd un espace vert, on imperméabilise davantage les sols, on modifie l’équilibre d’un quartier et l’on risque d’ajouter du trafic et une nouvelle pression commerciale. En échange, qu’obtiendront concrètement les habitants d’Aoste ?

C’est là que se trouve le véritable problème.

Alors que dans de nombreuses villes le mot d’ordre est désormais clair — régénérer, réutiliser, renaturer, limiter la consommation de sol — Aoste semble continuer à raisonner selon une logique appartenant à une autre époque. Gênes, notamment, s’est engagée dans une réflexion importante autour de la régénération urbaine et de la renaturation. Aoste, elle, semble vouloir rester fidèle à une philosophie bien différente : lorsqu’un espace est libre, construisons-y quelque chose.

Voilà pourquoi l’on peut légitimement se demander si Aoste n’est pas devenue la ville des politiques à contre-courant.

À contre-courant de la protection de l’environnement. À contre-courant de la préservation du territoire. À contre-courant de la recherche d’une meilleure qualité urbaine. Et même, ce qui est particulièrement paradoxal, à contre-courant des demandes exprimées par une partie du monde économique et commercial.

Mais il y a une question qui mérite d’être posée encore plus directement : à qui profite cette opération ?

Ce n’est pas une accusation. C’est une question de transparence démocratique. Et précisément pour cette raison, elle mérite une réponse publique, claire et documentée.

Qui a intérêt à la transformation de cette zone ? Qui réalisera les travaux ? Quels seront les investissements ? Qui en tirera un avantage économique ? Quels seront les bénéfices pour la commune ? Et pour les citoyens ? Quelles alternatives ont été étudiées ? Quel sera le coût environnemental de cette opération ? Et surtout : pourquoi un centre commercial ?

Il ne devrait pourtant rien y avoir de mystérieux dans ces questions. Si cette opération est réellement dans l’intérêt de la collectivité, l’administration devrait être la première à présenter toutes les cartes sur la table. Toutes. Pas uniquement celles qui mettent en avant les avantages du projet.

Nous voulons savoir quelle est la valeur actuelle de cette zone, quelle sera sa valeur après sa transformation, qui investira, qui construira, quels seront les bénéfices publics et quels seront les bénéfices privés. Nous voulons savoir quelles alternatives ont été écartées et pourquoi. Nous voulons savoir pourquoi un espace vert doit nécessairement devenir du béton.

Car le territoire est un bien collectif, même lorsqu’il appartient juridiquement à un propriétaire privé. Et une décision d’urbanisme n’est jamais une simple formalité administrative : c’est un choix politique qui détermine qui crée de la valeur, qui en bénéficie et qui en supporte le coût.

Arrivons donc au véritable enjeu.

Une administration communale a évidemment le droit de décider de transformer une zone. C’est son rôle. Mais elle doit également assumer la responsabilité politique d’expliquer pourquoi elle le fait et pour qui elle le fait.

Disposer d’une majorité au conseil communal ne constitue pas un permis d’ignorer la population.

La démocratie ne s’arrête pas au moment où l’on vote une délibération.

C’est précisément à ce moment-là que commence la responsabilité de ceux qui gouvernent.

Si les habitants sont opposés au projet, il faut les écouter. Si les commerçants y sont opposés, il faut dialoguer avec eux. Si des alternatives existent, elles doivent être sérieusement étudiées. Et si l’on décide de consommer davantage de territoire, il faut démontrer que ce sacrifice est réellement nécessaire et que l’intérêt collectif qui en résultera sera supérieur au dommage causé.

Sinon, il ne reste qu’une question :

Qui décide ? Et au nom de qui ?

Aoste n’a pas besoin d’une politique qui construit pour donner l’impression d’avoir agi. Elle a besoin d’une politique capable de choisir ce qui est réellement utile à la ville, y compris lorsque cela signifie ne pas construire.

Car gouverner une ville, ce n’est pas laisser son empreinte sur le territoire à coups de béton. C’est laisser derrière soi une ville meilleure que celle que l’on a trouvée.

Et c’est là que se trouve la véritable responsabilité politique de cette administration.

Dans vingt ans, personne ne se souviendra de quel conseiller ou de quel élu aura signé tel ou tel acte administratif. Mais tout le monde verra encore cet espace vert transformé, si le projet va réellement de l’avant. Et si cette décision s’avère mauvaise, il sera impossible de revenir en arrière par une nouvelle délibération.

Le béton peut durer des décennies. Les administrations, elles, passent.

C’est pourquoi le quartier Dora dépasse largement la seule question de l’urbanisme. Il représente un choix politique.

D’un côté, l’idée d’une Aoste qui protège son territoire, écoute ses citoyens, défend son commerce de proximité et investit dans la qualité de vie.

De l’autre, l’idée d’une Aoste qui continue à consommer du sol parce qu’elle considère chaque espace libre comme une opportunité de construire.

Pour notre part, le choix est clair : la ville, ses habitants et son territoire doivent passer avant les intérêts économiques. Les intérêts privés peuvent être légitimes, mais ils ne peuvent jamais prendre le pas sur l’intérêt collectif.

C’est maintenant à l’administration communale de démontrer qu’elle partage cette priorité.

Et surtout de répondre, une fois pour toutes, à la question qui ne peut plus être éludée :

À qui profite cette opération ? Qui y gagne ? Et qu’est-ce que les habitants d’Aoste y gagnent ?

Car si le bénéfice est réellement collectif, personne ne devrait avoir peur de le démontrer.

Mais si certains gagnent beaucoup tandis que la ville perd encore une partie de son territoire, alors nous ne parlons plus de développement. Nous parlons d’un choix politique. Et tôt ou tard, ceux qui l’auront fait devront rendre des comptes aux citoyens d’Aoste.