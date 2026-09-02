Quattro società del Gruppo CVA ottengono la certificazione ESG Recognition da DNV

Un importante attestato di affidabilità e sostenibilità industriale premia il percorso del Gruppo CVA. Le società CVA S.p.A., CVA Energie, CVA EOS e Valdigne Energie hanno ricevuto l'ESG Recognition da parte di DNV, organismo internazionale indipendente di certificazione.

Il riconoscimento attesta l'integrazione strutturata dei principi ambientali, sociali e di governance (ESG) all'interno dei processi operativi dell'azienda elettrica, confermando la piena adozione di sistemi di gestione certificati secondo i più rigorosi standard ISO.

Il quadro certificativo copre ambiti chiave quali la gestione ambientale (ISO 14001), la qualità dei servizi (ISO 9001) e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 45001), affiancati — per quanto riguarda la capogruppo e la società di vendita — dalla protezione dei dati e della privacy. L'attestazione rilasciata dall'ente terzo rende verificabile l'impegno del Gruppo nel combinare la produzione di energia da fonti rinnovabili con la responsabilità d'impresa e il miglioramento continuo.

"Riconoscere l'ESG Recognition a quattro realtà del Gruppo CVA conferma la solidità e la capillarità del loro percorso – dichiara Massimo Alvaro, Amministratore Delegato di Business Assurance Italia per DNV –. Aver strutturato i propri processi secondo standard internazionali sottoposti a verifica indipendente significa governare la complessità e garantire al territorio una gestione eccellente, trasparente e resiliente".

Soddisfazione è stata espressa anche dai vertici dell'azienda valdostana: "Dal 2006 CVA ha intrapreso un percorso di certificazione dei propri sistemi, oggi armonizzati all'interno del nostro Sistema di Gestione Integrato – sottolinea Enrico De Girolamo, Direttore Generale di CVA S.p.A. –. Garantire la qualità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza dei lavoratori rappresenta una priorità strategica per promuovere un modello di gestione responsabile".