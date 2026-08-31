Quattro chiacchiere in biblioteca, a Pont-Saint-Martin due incontri con Franco Faggiani e Vittorio Emanuele Parsi

Quattro chiacchiere in Biblioteca con… a Pont-Saint-Martin riprendono gli incontri d’autore. I primi due appuntamenti sono con Franco Faggiani e Vittorio Emanuele Parsi.

L’Amministrazione Comunale e la Commissione di gestione della Biblioteca "Mons. Giuseppe Capra" riaprono la stagione culturale in Villa Michetti con due eventi d’eccezione dedicati alla narrativa e all'analisi geopolitica contemporanea.

Entrambi gli appuntamenti, realizzati in collaborazione con la Libreria Mondadori di Ivrea, si terranno alle ore 21.00 ad ingresso libero e senza prenotazione presso la Biblioteca Comunale in Villa Michetti.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Martedì 08 Settembre 2026 – ore 21.00.

Franco Faggiani presenta il suo ultimo libro "La luce del primo mattino" (Ed. Fazi).

L'autore dialogherà con Laura Lucchese.

La serata sarà l'occasione per percorrere un viaggio narrativo esplorando scenari, atmosfere e vicende legate alle comunità dell'entroterra e di provincia. Franco Faggiani racconta la storia dei librai ambulanti della Lunigiana che diedero vita a un commercio importante e a un premio letterario che è tuttora uno dei più prestigiosi d'Italia, il Premio Bancarella.

Giovedì 10 Settembre 2026 – ore 21.00.

Vittorio Emanuele Parsi presenta "Contro gli imperi. Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale" (Ed. Bompiani).

L'autore dialogherà con Davide Gamba, libraio.

L'appuntamento con Vittorio Emanuele Parsi sarà invece un momento di riflessione e di essenziale approfondimento sulla geopolitica contemporanea — dagli Stati Uniti di Trump alla Cina e alla Russia, fino al ruolo dell'Europa — per comprendere assieme la direzione del nostro mondo. Attraverso la presentazione del suo ultimo libro "Contro gli imperi", l'autore esamina la crisi dell'ordine globale e la pressione a cui sono sottoposte le democrazie liberali di fronte al ritorno delle potenze autocratiche

Ingresso libero senza prenotazione.

Per informazioni:

Biblioteca Comunale – Villa Michetti

Via Della Resistenza, 5 - Pont-Saint-Martin.

Tel 0125 807793.

Email: biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it.