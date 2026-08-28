Sapori e saperi, a Roisan la Valle d’Aosta si racconta attraverso la cucina

La cucina, in Valle d’Aosta, non è soltanto una questione di ricette. È un patrimonio fatto di gesti, conoscenze, materie prime e consuetudini che hanno attraversato le generazioni e che ancora oggi contribuiscono a definire l’identità delle comunità locali. È da questa prospettiva che nasce l’incontro “Saperi e sapori della Valle d’Aosta”, organizzato dalla Commissione biblioteca di Roisan.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 4 settembre alle ore 18 nella sala polivalente di Roisan, con ingresso libero, e avrà un carattere non soltanto divulgativo ma anche dimostrativo. A guidare il pubblico saranno Laura Zenti, insegnante di cucina e autrice, e Andrea Barmaz, ricercatore nel settore lattiero-caseario caseario.

Il programma punta infatti a mettere al centro alcuni prodotti considerati rappresentativi del territorio e, soprattutto, il modo corretto di utilizzarli in cucina. La conferenza sarà accompagnata da dimostrazioni dedicate alle modalità di impiattamento e alla valorizzazione delle materie prime locali, con l'obiettivo di mostrare come tradizione e sensibilità contemporanea possano dialogare senza necessariamente entrare in conflitto.

Il tema assume un significato particolare in una regione nella quale il rapporto tra agricoltura, allevamento, territorio e alimentazione è parte integrante della storia economica e sociale. Formaggi, produzioni lattiero-casearie e altre specialità valdostane non rappresentano soltanto alimenti da portare in tavola, ma il risultato di filiere nelle quali il territorio continua ad avere un peso determinante. Dietro un prodotto ci sono aziende agricole, allevatori, trasformatori e consumatori, ma anche un paesaggio e una cultura materiale che rischiano di indebolirsi quando vengono separati dalla loro origine.

In questo senso, iniziative come quella proposta a Roisan possono contribuire a mantenere vivo il rapporto tra prodotto locale e comunità. La valorizzazione delle produzioni valdostane ha infatti anche una dimensione economica: sostenere le filiere di prossimità significa rafforzare attività che operano spesso in contesti difficili, preservare competenze professionali e mantenere valore all'interno del territorio. La gastronomia diventa così anche uno strumento per parlare di agricoltura, occupazione, piccola impresa e sviluppo locale.

C'è poi una dimensione sociale altrettanto importante. Una biblioteca comunale che organizza un appuntamento dedicato ai saperi gastronomici svolge una funzione che va oltre la tradizionale promozione della lettura: diventa uno spazio di incontro e di trasmissione della memoria collettiva. Raccontare come si utilizzano determinati prodotti, quali tecniche accompagnano la loro preparazione e quale storia si trova dietro una specialità significa creare un ponte tra generazioni e offrire soprattutto ai più giovani la possibilità di conoscere un patrimonio che non può essere conservato soltanto nei libri.

La serata di Roisan si inserisce dunque in una concezione della cultura del cibo come elemento identitario, ma anche come possibile leva di promozione del territorio. In una Valle d’Aosta che deve confrontarsi con le trasformazioni dell'agricoltura, con i costi di produzione e con la necessità di rendere competitive le piccole realtà, la qualità può diventare una delle chiavi per distinguersi, a condizione che sia accompagnata dalla capacità di raccontare adeguatamente ciò che viene prodotto.

L'appuntamento del 4 settembre vuole partire proprio da questo patrimonio, mettendo insieme conoscenza, dimostrazione e convivialità. L'ingresso sarà libero e l'iniziativa rappresenterà anche un'occasione per avvicinare il pubblico a una parte concreta della cultura valdostana, quella che passa dalla cucina e arriva direttamente alla tavola.

In un'epoca nella quale il cibo tende spesso a essere consumato rapidamente e a perdere il legame con il luogo da cui proviene, riscoprire i “saperi e sapori” significa quindi qualcosa di più che recuperare antiche ricette. Significa interrogarsi su quale territorio vogliamo conservare, su quali produzioni intendiamo sostenere e su quale memoria vogliamo consegnare alle generazioni future. Anche una serata organizzata in una sala polivalente di un piccolo comune può diventare, in questa prospettiva, un modo concreto per tenere insieme cultura, economia locale e identità.