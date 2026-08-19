Funghi, la prudenza è nel cestino: in Valle d’Aosta controlli gratuiti per evitare intossicazioni

Nel bosco, un fungo può sembrare un piccolo tesoro; nel piatto, però, può trasformarsi in un rischio invisibile. È una considerazione semplice ma fondamentale, soprattutto quando arriva la stagione della raccolta e l’esperienza personale, le fotografie, le applicazioni per smartphone o i consigli tramandati in famiglia rischiano di essere considerati sufficienti per decidere se una specie sia commestibile.

Per questo l’Azienda USL della Valle d’Aosta rinnova anche quest’anno il servizio dell’Ispettorato Micologico, mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini la competenza dei propri specialisti. Da agosto a novembre, i privati che raccolgono funghi destinati al consumo familiare possono farne verificare la commestibilità presso il Dipartimento di Prevenzione di Quart, in località Amérique n. 7/L.

Il servizio è gratuito, ma è necessario prendere appuntamento. Per richiedere la consulenza del micologo è possibile contattare la Segreteria del Servizio d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione al numero 0165 545805, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00.

Il principio alla base dell’iniziativa è molto concreto: davanti a un fungo di cui non si è assolutamente certi, non bisogna correre rischi. I micologi dell’Azienda USL sono professionisti qualificati in grado di identificare le specie raccolte e fornire indicazioni per un consumo sicuro. La consulenza gratuita rappresenta quindi uno strumento di prevenzione sanitaria facilmente accessibile e particolarmente importante in una regione dove la raccolta dei funghi fa parte delle abitudini di molti residenti e frequentatori della montagna.

Le regole di comportamento indicate dagli esperti sono precise. I funghi dovrebbero essere raccolti interi e completi di ogni parte, evitando esemplari con muffe, eccessive tarlature, troppo maturi o imbevuti d’acqua. Dopo la raccolta devono essere trasportati in contenitori aerati, come i tradizionali cestini, e conservati in frigorifero.

Anche il consumo richiede attenzione. Gli esperti sconsigliano i funghi a bambini, donne in gravidanza e donne in allattamento e raccomandano comunque di non consumarli quando esiste un dubbio sull’identificazione, né in grandi quantità o durante pasti ravvicinati. Particolare cautela deve essere riservata al consumo crudo o non adeguatamente cotto, perché alcune specie commestibili possono provocare disturbi o fenomeni di intossicazione se consumate crude o insufficientemente cotte.

C'è poi una regola che riguarda direttamente le false credenze. Non esistono metodi popolari affidabili per stabilire se un fungo sia tossico. L'aglio, i metalli e altri sistemi tramandati dalla tradizione non possono indicare la commestibilità di una specie. L’unico metodo sicuro, ricordano i micologi, è la determinazione della specie da parte di personale qualificato.

La raccomandazione assume un valore ancora maggiore considerando che l'aspetto di molte specie può trarre in inganno. Funghi commestibili e specie tossiche possono presentare caratteristiche apparentemente simili e l'identificazione non può essere affidata alla sola somiglianza visiva o all'esperienza acquisita nel tempo. Anche una persona abituata a frequentare il bosco può trovarsi davanti a un esemplare difficile da classificare.

Il controllo micologico non riguarda soltanto il consumo privato. Esistono precise regole anche per la vendita e la somministrazione dei funghi freschi spontanei. La vendita è consentita soltanto dopo la certificazione dell’avvenuto controllo da parte dei micologi e nei punti vendita autorizzati. Anche i funghi utilizzati dagli esercizi di ristorazione devono essere accompagnati dalla certificazione dell'avvenuto controllo micologico.

Per i funghi commercializzati è inoltre obbligatorio un cartellino contenente le informazioni fondamentali: il nome della specie, la data dell’avvenuto controllo e la firma del micologo. Una serie di indicazioni che serve a garantire la tracciabilità del prodotto e a tutelare il consumatore anche al di fuori della raccolta effettuata direttamente nel bosco.

La dimensione sanitaria si intreccia così con quella economica e sociale. La raccolta dei funghi rappresenta infatti una tradizione profondamente radicata nel rapporto con il territorio e con la montagna, ma anche un'attività che alimenta mercati locali, commercio e ristorazione. Garantire che ciò che arriva sulla tavola sia stato correttamente identificato significa proteggere non soltanto il singolo consumatore, ma l'intera filiera.

Il messaggio dell’Azienda USL è quindi soprattutto preventivo: in caso di dubbio, il fungo non va consumato. E quando esiste la possibilità di utilizzare gratuitamente il servizio di un professionista, affidarsi al controllo del micologo è una scelta molto più sicura rispetto a qualsiasi metodo empirico.

In fondo, la prudenza è parte della stessa cultura della montagna. Raccogliere funghi significa conoscere il bosco, rispettarne i tempi e riconoscerne anche i pericoli. Il servizio gratuito dell’Ispettorato Micologico mette a disposizione dei cittadini una competenza specialistica che può trasformare una semplice verifica in un importante strumento di prevenzione. Perché il vero valore di un raccolto non si misura dalla quantità riempita nel cestino, ma dalla certezza che ciò che finirà nel piatto sia davvero sicuro.