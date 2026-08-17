Ferragosto, controlli rafforzati della Polizia: oltre 1.300 persone identificate in Valle d’Aosta

Il ponte di Ferragosto porta in Valle d’Aosta un aumento significativo della presenza di residenti, turisti e persone in transito e, insieme all'afflusso, cresce anche la necessità di garantire sicurezza sulle strade e nei principali luoghi di aggregazione. È in questo contesto che la Polizia di Stato ha rafforzato il dispositivo di controllo del territorio, concentrando uomini e mezzi nelle aree ritenute maggiormente sensibili e lungo le principali direttrici di traffico.

Il bilancio del weekend appena trascorso restituisce un'attività intensa: sono state identificate circa 1.340 persone e controllati circa 250 veicoli. Gli agenti hanno inoltre effettuato verifiche in 4 esercizi commerciali, senza riscontrare anomalie. Nel corso dei controlli sono state inoltre deferite alcune persone per i reati di minaccia e insolvenza fraudolenta.

A rafforzare il dispositivo sono arrivati anche i 9 agenti in prova assegnati alla Questura di Aosta a partire dal 7 agosto. Il loro ingresso in servizio è stato immediato e ha consentito di inserirli nei servizi di controllo del territorio, permettendo loro di conoscere direttamente le diverse realtà della città e, soprattutto, le aree considerate maggiormente delicate sotto il profilo della sicurezza.

Una fase che assume anche un valore formativo: prima dell'assegnazione definitiva ai singoli uffici, i nuovi agenti hanno avuto modo di confrontarsi con differenti settori e Divisioni della Questura. Successivamente saranno destinati a specifici uffici sulla base delle loro attitudini e delle esigenze organizzative. Un investimento sulle risorse umane che arriva in una fase nella quale la sicurezza deve fare i conti non soltanto con i tradizionali fenomeni criminali, ma anche con la forte mobilità legata al turismo e alla stagionalità.

Durante il fine settimana le pattuglie, sia in uniforme sia in abiti civili, sono state impiegate soprattutto nelle fasce pomeridiana e serale, quando aumenta la presenza di persone nelle zone centrali e nei luoghi di maggiore aggregazione. L'obiettivo è stato duplice: da una parte prevenire fenomeni criminali e situazioni potenzialmente pericolose, dall'altra garantire ordine pubblico e pubblica incolumità in un periodo caratterizzato da una forte presenza di persone sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata all'area dell'autostazione di via Giorgio Carrel, a via Festaz, al Quartiere Cogne e al quartiere Tzamberlet. La scelta delle zone non è casuale e risponde alla necessità di concentrare la presenza delle forze dell'ordine nei luoghi considerati maggiormente esposti a fenomeni di microcriminalità, reati predatori e contro la persona. Tra gli obiettivi dei servizi anche il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e, più in generale, a qualsiasi attività illecita in grado di incidere sulla percezione e sulle condizioni concrete di sicurezza dei cittadini.

In questo quadro la presenza sul territorio svolge anche una funzione preventiva. Il controllo di una zona, la verifica di persone e veicoli e il semplice passaggio di una pattuglia rappresentano strumenti attraverso i quali le forze dell'ordine cercano di intercettare i problemi prima che possano trasformarsi in episodi più gravi. Una strategia particolarmente importante nei periodi di maggiore afflusso turistico, quando la pressione sui servizi aumenta e gli spostamenti diventano più intensi.

Un capitolo specifico ha riguardato la sicurezza stradale. La Sezione Polizia Stradale di Aosta ha predisposto servizi straordinari lungo le principali arterie regionali e autostradali, con particolare attenzione ai comportamenti pericolosi alla guida e alla prevenzione degli incidenti. Il periodo di Ferragosto rappresenta infatti uno dei momenti più delicati dell'estate sul fronte della mobilità, tra partenze, rientri e spostamenti turistici.

Nel corso dei controlli una persona è stata sanzionata per la guida in stato di ebbrezza. Un dato che, pur inserendosi in un bilancio complessivamente positivo, conferma quanto il comportamento individuale continui a rappresentare uno dei principali fattori di rischio sulla strada. La prevenzione, in questo caso, passa tanto dai controlli quanto dalla responsabilità di chi si mette al volante.

L'attività non si è fermata ai confini della rete stradale regionale. La Polizia di Frontiera, considerando il maggiore movimento di persone in entrata e in uscita dalla Valle d'Aosta, ha potenziato i controlli al Traforo del Monte Bianco e al Traforo del Gran San Bernardo. I due valichi rappresentano punti strategici per la mobilità internazionale e, nei periodi di maggiore afflusso, richiedono un'attività di vigilanza particolarmente attenta.

I servizi hanno avuto anche l'obiettivo di contrastare eventuali fenomeni di immigrazione irregolare, inserendosi in un più ampio dispositivo di sicurezza che riguarda tanto la tutela dei cittadini quanto il controllo delle principali vie di accesso alla regione. In una Valle d'Aosta fortemente collegata ai territori francese e svizzero, il presidio dei valichi assume infatti una rilevanza che va oltre il semplice controllo del traffico.

Il bilancio dell'operazione consegna dunque numeri significativi, ma soprattutto fotografa una strategia basata sulla presenza capillare. 1.340 persone identificate, 250 veicoli controllati e 4 esercizi commerciali sottoposti a verifica raccontano un'attività distribuita su più livelli: dalla strada ai quartieri, dalle zone di aggregazione ai valichi internazionali.

L'attenzione delle forze dell'ordine proseguirà anche nelle prossime settimane. La stagione turistica non si esaurisce con Ferragosto e la presenza di migliaia di visitatori continuerà a incidere sulla mobilità e sulla vita quotidiana della regione. Per questo la Polizia di Stato ha annunciato la prosecuzione dei servizi di controllo del territorio con l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza sia per i residenti sia per i turisti.

C'è infine un elemento che va oltre il semplice dato statistico: la sicurezza di una regione turistica passa anche dalla collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine, operatori economici e cittadini. I controlli possono prevenire e reprimere, ma una comunità attenta rimane uno dei primi strumenti di prevenzione. Da qui l'invito della Polizia di Stato a segnalare tempestivamente eventuali situazioni sospette attraverso il 112 NUE.

Il ponte di Ferragosto diventa così anche una fotografia della Valle d'Aosta di oggi: una regione piccola ma attraversata da grandi flussi, con una popolazione che in estate cresce sensibilmente e una rete di strade e valichi sottoposta a una pressione particolare. Garantire sicurezza significa quindi proteggere non soltanto l'ordine pubblico, ma anche la qualità della vita dei residenti, la tranquillità di chi arriva e l'immagine stessa di una Valle che fa del turismo e dell'accoglienza una parte importante della propria economia.