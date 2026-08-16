Almanach de lundi 17 aout sainte Emilie

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI AGOSTO

Martedì 18 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Giovedì 20 agosto

Mattino – Vescovado

Udienze.

Sabato 22 agosto

Ore 9.30 – Aosta, Convento Suore di San Giuseppe

Santa Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.

Da lunedì 24 a sabato 29 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

La Chiesa celebra San Gerone Martire

Tra le dune sabbiose della costa olandese si consumò nel IX secolo uno degli episodi più drammatici della cristianizzazione della Frisia. Gerone, sacerdote di origine scozzese o irlandese, fu uno dei tanti missionari che attraversarono il Mare del Nord per portare il Vangelo tra le popolazioni germaniche del continente. La sua vicenda si intreccia con l'epoca delle grandi incursioni vichinghe che sconvolsero l'Europa carolingia. Catturato durante un raid normanno nell'estate dell'856, rifiutò di rinnegare la fede cristiana e fu decapitato.

Il sole sorge alle ore 6,31 e tramonta alle ore 20,37

“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)

La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.