ÉVANGILE DE DIMANCHE: LES MIETTES DE LA MISÉRICORDE RASSASIENT LES HUMBLES DE COEUR

LES MIETTES DE LA MISÉRICORDE RASSASIENT LES HUMBLES DE COEUR.

XXème D.T.O, A

En ce dimanche, toutes les lectures concordent sur l'importance de l'accueil des étrangers. La condition pour avoir accès à la montagne du Seigneur est de vivre dans la droiture (1ère lecture). Les nations jubilent de joie car Dieu gouverne le monde avec justice(Ps66). Dans la seconde lecture, l'adhésion des païens à la foi pourra être un signe de conversion pour les juifs qui ont abandonné l'alliance(Rm11). Dans l'Évangile, Jésus, accompagné par ses disciples, va dans la région de Tyr et de Sidon (Liban). Il se dirige dans la périphérie existentielle selon l'expression chère du Pape François. La première personne qui va à sa rencontre est une femme cananéenne triste, blessée, angoissée car sa fille est tourmentée par un esprit mauvais.

Qui est la cananéenne du 21ème siècle qui frappe en pleurant sur nos portes souvent blindées? Si nous lui ouvrons la porte, est-ce que nous répondons à son vrai problème ou nous lui lançons quelques centimes de monnaies pour nous débarasser d'elle?

1. LA BONNE NOUVELLE POUR TOUS

La première lecture du livre d'Isaïe est une bonne nouvelle pour les étrangers. S'ils sont attachés au Seigneur, ils seront comblés de joie dans sa "Maison de prière ouverte pour tous les peuples".

La mission de Jésus est un accomplissement de cette prophétie. Son action pastorale est ouverte à tous, même s'il dit qu'il a été envoyé pour les seules brebis perdues de la maison d'Israël.

Sa première prédication dans la synagogue de Nazareth est un discours programme de sa mission. Il proclame: "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance..."(Lc5,18). Dans l'allégorie du bon Pasteur, le Fils de Dieu affirme: "J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos; celles-là aussi, il faut que je les mène; elles écouteront ma voix; et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur"(Jn10,16). Pour réaliser ce projet pour le salut de tous, Jésus sort, va dans les lieux où les habitants sont considérés comme de petits chiens par rapport au peule élu. Il est en outre accompagné par ses disciples qui seront ses témoins dans son Église universelle. Il ne s'agit pas donc d'un voyage touristique, mais une mission évangélisatrice.

En Jésus, la prière du psalmiste trouve son actualité:"Que Dieu nous prenne grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous; et ton chemin sera connu sur la terre et ton salut, parmi toutes les nations". Cependant, nous retrouvons dans l'Évangile une sorte de réticence à cette universalité du salut. La femme cananéenne vit dans l'attente de Dieu qui seul peut délivrer sa fille, car les solutions humaines se sont avérées inefficaces. Elle voit en Jésus l'image parfaite de ce Dieu sensible au coeur qui aime tout le monde sans distinction. Elle crie: "Prends pitié de moi, Seigneur fils de David"! La réaction des disciples est un contre-témoignage. Ils disent à Jésus de la renvoyer, car elle dérange avec ses cris leur tranquillité. Dans un premier temps, la réaction de Jésus n'est pas tendre. Saint Augustin nous parle d'une méthodologie du Christ qui conduit l'homme à l'humilité afin d'obtenir la miséricorde.

2. LE COURAGE ET L'HUMILITÉ DE LA CANANÉENNE

Que pourrait être la réaction, si la femme se laissait guider par l'impulsion instinctive face au mépris des disciples, au silence et à la parole de mauvais goût de Jésus?

La femme cananéenne pouvait se lamenter en disant:

"Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ces hommes me regardent d'un mauvais oeil (ophtalmos poeneros)? On m'a finalement trompé sur cet homme dont on rendait témoignage qu'il fait du bien partout où il passe. Il semble indifférent à mon cri d'appel. Je suis objet de mépris quand il dit qu'il n'est pas bon que le pain des enfants soit jeté aux petits chiens".

Au contraire, cette femme est courageuse et persévérante dans sa prière. Au lieu de quitter ce lieu de mépris, elle s'approche plutôt du Maître. Elle a un franc-parler (parrēsia) sans peur. Elle ne se laisse pas intimidée par les disciples. Sa prière est exprimée dans le cri mêlé avec les larmes. Cette femme païenne n'est pas complexée de sa condition. Son cri est une prière qui monte du fond du coeur comme un encens. Elle se jète aux pieds de Jésus en disant: "Seigneur viens à mon aide, Seigneur viens à mon secours". Le courage de la femme s'harmonise bien avec son humilité. Elle ne prétend pas être à table du Seigneur. Elle ne demande que les miettes de sa miséricorde. Cette parole qui crée en Jésus l'émerveillement a tellement touché le grand philosophe danois Søren Kierkegaard jusqu'à intituler son oeuvre, "Les miettes philosophiques". La Vérité entière est le Christ, l'homme se contente des miettes de vérité qu'il ramasse éparpillées par terre.

Même si la femme est païenne, elle a une foi très forte. Jésus s'étonne de la grandeur intérieure de cette femme malgré sa misère visible et exauce sa prière.

3. FEMME, GRANDE EST TA FOI!

Jésus pose son regard sur cette femme et lui dit: "Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux". À cet instant même, sa fille fut guérie.

Cette prière persévérante enracinée dans la foi authentique et l'espérance qui ne déçoit pas, est instructive pour l'Église du Seigneur et pour chacun de nous. Quand je perds le boussol d'orientation sur le chemin de la vie, quand l'essentiel dans ma vie est en train de décliner, quand mon seul unique espoir est en agonie, à qui je confie ma douleur?

Comme le Centurion, la veuve cananéenne disait d'une autre façon: "Seigneur, dit seulement une parole et ma fille sera guérie". Comme Pierre, elle professe sa foi en ces mots:"À qui irai-je Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle". Saint Augustin en nous enseignant la vertu de la persévérance dans la prière, interprète le silence de Jésus et sa parole qui semble choquante en disant: "Le Christ se montrait indifférent envers elle, non pas pour lui refuser la miséricorde, mais pour allumer en elle le désir de le chercher"(Sermon,77,1). Le saint ayant vécu une enface agitée considère la cananéenne à sa mère Monique qui pleurait jour et nuit pour la conversion de son fils. Saint Augustin nous invite à être courageux comme la femme païenne dans la recherche avec ardeur de la vérité pour la trouver et la trouver pour la chercher encore.

4. PRIÈRE POUR LA PERSÉVÉRANCE

Seigneur tu nous dis: "Demandez et vous obtiendrez, frappez et la porte vous sera ouverte".

Seigneur, accorde-nous la grâce de foi, de la persévérance et de l'espérance de la femme cananéenne.

Souvent nous sommes impatients, nous voulons être exaucés tout de suite. Nous confondons ton silence et l'indifférence qui n'a pas de place en toi.

Soutenus par la foi, donne-nous le courage et l'endurance de traverser les épreuves pour notre croissance spirituelle pour devenir des témoins infatiguables de ton amour.

Viens Seigneur visiter mon coeur, car ce que j'ai d'essentiel pour ma vie subit tant de tourments comme la jeune fille de la cananéenne. Je me tiens à la porte et je frappe dans l'espérance que ta porte me sera ouverte. Qui te cherche avec un coeur sincère ne sera jamais déçu, amen!



Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera