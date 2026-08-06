Agevolazioni della Tassa Rifiuti Puntuale (TARIP) 2026: presentazione delle domande entro il 30 novembre 2026

Per le utenze domestiche l’esenzione della tassa e delle componenti perequative viene concessa alla famiglia anagrafica, rappresentata dall’intestatario dell’utenza, residente nel Comune di Aosta al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica Inps e con un Isee non superiore a 9.000,00 euro .

L’agevolazione è applicata all’abitazione di residenza anagrafica della famiglia, catastalmente individuata con un unico identificativo catastale, e alle relative pertinenze.

Per accedere all’agevolazione è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando lo specifico modello e per beneficiare dell’agevolazione gli aventi diritto devono compilare l’apposita dichiarazione. Il modulo è disponibile sul sito del Comune nella sezione "Servizi", selezionando "TARIP - Richiesta di agevolazioni - esenzione ISEE 2026 – Documenti” o al seguente LINK.

La dichiarazione compilata e firmata deve essere trasmessa all’indirizzo protocollo@comune.aosta.it, allegando un documento di identità in corso di validità.

Coloro che necessitano di assistenza nella compilazione del modulo possono prenotare un appuntamento presso lo Sportello Amico in Comune, contattando il numero 0165 1875002.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 0165 300438.