L’Antica Pizzeria Da Michele sbarca ad Aosta: tradizione napoletana e memoria cittadina nello storico locale di corso Saint-Martin-de-Corléans

L’arrivo de L’Antica Pizzeria Da Michele ad Aosta non è soltanto l’apertura di un nuovo ristorante, ma un innesto culturale che porta in Valle d’Aosta uno dei marchi più iconici della pizza napoletana. Il debutto è fissato per venerdì 3 luglio, in corso Saint-Martin-de-Corléans 286, dentro uno spazio che molti cittadini ricordano come sede del Grumont e della Rionda: un luogo che entra così in una nuova fase della sua storia commerciale e sociale.

Il brand, fondato a Napoli nel 1870 dalla famiglia Condurro, oggi è presente in numerose città italiane e internazionali e continua a rivendicare una linea identitaria fortemente legata alla tradizione. Anche ad Aosta il format non cambia: pizza “a ruota di carro”, materie prime campane e una filosofia produttiva che punta alla continuità con la storica sede partenopea. Ma accanto alla fedeltà alla tradizione, il progetto insiste anche sull’integrazione con il contesto locale, a partire dal restyling degli interni che utilizza legno valdostano e richiami cromatici alla casa madre.

Secondo la proprietà, la scelta della location non è casuale. Il locale che ha ospitato per anni attività molto radicate nella memoria cittadina viene reinterpretato come spazio di incontro tra passato e presente. Il verde che caratterizza l’immagine del brand è stato ripreso anche negli interni, in un tentativo dichiarato di mantenere coerenza visiva con la rete internazionale della catena.

Dietro l’operazione c’è anche una forte componente familiare. Alessia Caporaso, partner del progetto per la sede di Aosta, è legata direttamente alla dinastia Condurro: il marito è pronipote di Michele Condurro, fondatore della pizzeria napoletana. Un filo genealogico che, secondo la narrazione aziendale, risale già a Salvatore Condurro, attivo nella seconda metà dell’Ottocento nella tradizione della pizza napoletana.

Sul piano industriale, l’apertura viene letta come un ulteriore passo del percorso di espansione del marchio. L’amministratore delegato Alessandro Condurro sottolinea come l’ingresso in Valle d’Aosta rappresenti un segnale della capacità del brand di adattarsi a contesti diversi senza perdere identità: “Portare la nostra pizza ‘a ruota di carro’ in Valle d’Aosta dimostra come la tradizione verace di Napoli non conosca confini e sappia integrarsi in ogni contesto culturale”. Una dichiarazione che insiste sul concetto di diffusione globale della tradizione gastronomica partenopea.

Ancora più esplicito l’altro amministratore delegato Francesco De Luca, che lega l’apertura a una dimensione esperienziale: “Ogni nuova apertura è l’occasione di esportare non solo un prodotto, ma una vera e propria esperienza culturale”. Nel suo intervento emerge anche l’attenzione alla formazione del personale e alla volontà di inserirsi nel tessuto cittadino, scegliendo un luogo già fortemente connotato nella memoria collettiva.

Sul versante più personale, Alessia Caporaso descrive il progetto come un intreccio tra impresa e identità familiare: “Significa portare una storia fatta di qualità, semplicità e rispetto delle tradizioni”. E aggiunge un elemento che va oltre l’aspetto commerciale: i figli della coppia, nati e cresciuti in Valle d’Aosta, rappresenterebbero secondo la sua lettura il punto di incontro tra due culture, quella napoletana e quella valdostana.

L’apertura di un marchio così riconoscibile in un contesto come quello di Aosta non è un semplice evento gastronomico. È anche un segnale delle dinamiche in corso nel settore della ristorazione urbana, sempre più attraversato da brand nazionali e internazionali che si inseriscono in spazi locali storicamente significativi. Da un lato c’è l’attrattività del marchio globale, dall’altro la trasformazione di luoghi che fanno parte della memoria cittadina.

In questo intreccio tra identità gastronomica, memoria urbana e strategie di espansione imprenditoriale, l’arrivo de L’Antica Pizzeria Da Michele ad Aosta diventa quindi un caso emblematico: non solo l’apertura di una nuova pizzeria, ma un punto di contatto – e forse di tensione – tra tradizione locale e globalizzazione del gusto, in una città che continua a ridefinire i propri spazi e la propria offerta culturale ed economica.