Valle d’Aosta, nature prescription: perché il cervello, ogni tanto, ha bisogno di una montagna

Negli ultimi anni abbiamo imparato a misurare tutto. I passi, il dislivello, le calorie assunte, i wattaggi dei ciclisti famosi. Le ore di sonno. La frequenza cardiaca. Il tempo trascorso davanti allo schermo. Viviamo circondati da dati, notifiche e algoritmi che ci aiutano a monitorare ogni aspetto della nostra giornata. Eppure, c’è una cosa che nessuna app riesce ancora a dirci: quando è arrivato il momento di fermarsi. È forse anche per questo che, accanto al digital detox e al calm travel, si sta facendo strada un concetto destinato a diventare sempre più familiare: Nature Prescription, la “prescrizione della natura“. Un’espressione utilizzata in ambito medico e scientifico per descrivere gli effetti positivi che il tempo trascorso negli ambienti naturali può avere sul benessere psicofisico. Le neuroscienze parlano da anni di recupero dell’attenzione: boschi, corsi d’acqua, cieli stellati e paesaggi poco antropizzati aiutano il cervello ad allentare quel costante stato di allerta alimentato dalla vita urbana, dagli schermi e dalla continua esposizione agli stimoli.

In Valle d’Aosta questa prescrizione non ha bisogno di ricetta. Basta imboccare una valle laterale, seguire il corso di un torrente, raggiungere un rifugio a piedi o attendere che scenda la sera sotto uno dei cieli più limpidi d’Europa. Qui, il primo effetto della montagna è quasi sempre lo stesso: gli occhi smettono di cercare uno schermo e tornano a fare quello per cui sono nati, guardare lontano.

Perché, a volte, per ritrovare l’orizzonte basta semplicemente smettere di guardare in basso.

Skyway Monte Bianco: un cambio di postura

Negli ultimi anni fisioterapisti e ortopedici hanno iniziato a parlare di text neck, la postura assunta da chi trascorre molte ore con il collo piegato sullo smartphone. Una posizione che, ripetuta centinaia di volte al giorno, irrigidisce la muscolatura cervicale e abitua anche gli occhi a uno sguardo corto, rivolto costantemente verso il basso.

In Valle d’Aosta la terapia comincia spesso senza accorgersene.

Pochi luoghi in Europa obbligano a cambiare postura come il Monte Bianco.

Basta uscire dalla stazione di Punta Helbronner, terminale dello Skyway Monte Bianco, e ritrovarsi davanti ai ghiacciai del massiccio, oppure fermarsi prima, raggiungere il Pavillon e passeggiare nel giardino botanico alpino Saussurea, il più alto d’Europa. Qui gli occhi fanno spontaneamente quello che in città dimenticano: cercano l’orizzonte, seguono il profilo delle creste, si perdono nella profondità del paesaggio e un attimo dopo sui dettagli minuscoli di un fiore capace di vivere oltre i 2.000 metri di quota.

La prima prescrizione della natura è, prima ancora che mentale, una questione di postura.

Giardino Alpino Saussurea e Skyway (archivio fotografico della Regione Valle d'Aosta)

Una notte a Saint-Barthélemy: la cura al sovraccarico di notifiche

In città siamo continuamente richiamati da qualcosa. Il telefono vibra. Lo smartwatch anche. Arriva una mail, poi un messaggio, poi un aggiornamento. Ogni notifica interrompe il pensiero precedente, costringendo il cervello a ricominciare da capo. È uno degli effetti più studiati del sovraccarico digitale: l’attenzione si frammenta e la mente fatica a concentrarsi su una sola cosa.

A Saint-Barthélemy succede l’opposto. Quando il sole tramonta sul vallone il cielo sopra l’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta comincia a popolarsi di stelle, e non c’è più nulla che chieda la nostra attenzione. O meglio, c’è la scia luminosa della nostra galassia, una stella cadente da aspettare, una costellazione da riconoscere. Per una volta non siamo noi a inseguire le notifiche: è il cielo a catturare tutta la nostra attenzione. L’area è riconosciuta come primo Starlight Stellar Park in Italia, un riconoscimento internazionale dedicato ai cieli di qualità e alla loro tutela. A Saint-Barthélemy, quindi, la montagna compie un ultimo gesto: dopo averci insegnato a rialzare lo sguardo, ci invita ad andare oltre le sue stesse cime.

GPS per una volta significa Gran ParadiSo. Reimparare a orientarsi

Per migliaia di anni l’essere umano si è orientato osservando il sole, le stelle, il corso dei torrenti e il profilo delle montagne. Oggi basta seguire una freccia blu sullo schermo. È una conquista straordinaria, ma le ricerche degli ultimi anni indicano che un uso sempre più intenso dei sistemi di navigazione può ridurre la nostra capacità di costruire mappe mentali dell’ambiente e di allenare il senso dell’orientamento.

Per riscoprire questa capacità non serve affrontare un’ascensione. Basta una passeggiata nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, lungo itinerari semplici come il sentiero che da Valnontey conduce a Valmianaz: è uno dei percorsi più accessibili del Parco Nazionale Gran Paradiso, segue il torrente tra prati e lariceti, offre scorci sui ghiacciai e rende frequente l’avvistamento di stambecchi e camosci. È perfetto per chi vuole camminare senza affrontare un’escursione impegnativa. Con una mappa nello zaino, il cammino torna a essere un esercizio di osservazione: una curva di livello racconta una salita, una valle suggerisce la direzione, una cima diventa un punto di riferimento. Un modo diverso di camminare, che non sostituisce la tecnologia ma ricorda il piacere di orientarsi anche con i propri occhi.

Nel più antico Parco Nazionale d’Italia, orientarsi non è soltanto trovare la strada: è entrare in una tradizione che da oltre un secolo insegna a osservare la montagna prima ancora di attraversarla.

La montagna senza KPI. Non tutto ciò che conta, si può contare

Passo medio, watt, calorie, metri di dislivello. Oggi anche il tempo libero rischia di essere valutato come una performance. Misurare serve a migliorare. È così nello sport, nel lavoro, anche nella salute, ovviamente. Ma il tempo libero dovrebbe sforzarsi di seguire altre logiche.

Una merenda in alpeggio in Valle d’Aosta, ad esempio, non si ricorda per le calorie assunte. Una passeggiata non si valuta per il passo medio, una vacanza non si giudica dai chilometri percorsi.

Per quello ci sono i tapis roulant. Il tempo libero dovrebbe essere ricordato per le storie ascoltate intorno a un tavolo davanti agli spicchi imperfetti di una Fontina DOP d’alpeggio, al pane nero di segale spezzato a mano, a un bicchiere di Genepì a fine pasto, e per le risate che si allungano fino al tramonto. Per il profumo del fieno, per l’aria sottile, per lo sguardo curioso di uno stambecco lungo il sentiero. Luoghi come La Tchavana, in Val d’Ayas, ricordano che il tempo può ancora essere vissuto senza dover essere continuamente valutato.

Cogne (archivio fotografico della Regione Valle d'Aosta)

Per chi sente il bisogno di fotografare tutto: aspettare cinque minuti

Alla fine della salita che da Plan Maison conduce al Rifugio Duca degli Abruzzi all’Oriondé, con il Cervino che domina la scena da una prospettiva tanto vicina da riempire lo sguardo: il telefono esce dalla tasca ancora prima che lo sguardo abbia avuto il tempo di posarsi sui singoli dettagli che rendono irripetibili un luogo e il momento in cui ci si arriva. Alcuni studi di psicologia cognitiva hanno osservato un fenomeno definito photo-taking impairment effect: quando affidiamo sistematicamente alla fotocamera il compito di ricordare un’esperienza, possiamo finire per prestare meno attenzione a ciò che stiamo vivendo e ricordarne meno dettagli. In pochi secondi l’esperienza rischia di trasformarsi in contenuto social: si pensa all’inquadratura, al formato, alla musica d’accompagnamento, alla didascalia, mentre quel momento sta ancora accadendo. E se, per una volta, la fotografia arrivasse dopo? Cinque minuti possono bastare per guardare davvero, lasciare che il paesaggio trovi posto nella memoria e vivere quell’istante senza preoccuparsi di come verrà raccontato. Poi il telefono può uscire di nuovo dalla tasca. Ma sarà il ricordo a guidare lo scatto, non il contrario.