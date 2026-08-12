Quando si comincia a pensare a una protesi di ginocchio

Può rendere difficile camminare, salire le scale o svolgere attività che fino a poco tempo prima erano normali. In molti casi questo dolore è legato all’artrosi del ginocchio, una condizione degenerativa che provoca il progressivo deterioramento dell’articolazione.

Quando i sintomi diventano persistenti, molte persone iniziano a chiedersi se sia arrivato il momento di considerare una protesi di ginocchio. Tuttavia, la chirurgia non rappresenta di solito il primo passo nel trattamento. Nella maggior parte dei casi è l’ultima fase di un percorso terapeutico che comprende diverse strategie conservative.

Non esiste un momento identico per tutti. La decisione dipende soprattutto dall’intensità dei sintomi, dal livello di limitazione nelle attività quotidiane e dalla risposta alle terapie già tentate.

Perché il ginocchio può deteriorarsi nel tempo

Una delle cause più comuni di deterioramento del ginocchio è l’artrosi, una patologia caratterizzata dalla progressiva usura della cartilagine articolare. La cartilagine ha il compito di rivestire le superfici ossee e permettere uno scorrimento fluido dell’articolazione. Con il tempo può assottigliarsi o danneggiarsi.

Quando questo avviene, il movimento dell’articolazione può diventare più difficoltoso e doloroso. I sintomi più comuni includono dolore, rigidità e riduzione della mobilità, soprattutto dopo periodi di inattività o durante il movimento.

Secondo l’esperienza del dott. Gary Gambassi, chirurgo ortopedico di Torino specializzato in protesi al ginocchio, ci sono diversi fattori che possono contribuire allo sviluppo o alla progressione dell’artrosi del ginocchio. Tra i più frequenti ci sono l’avanzare dell’età, precedenti traumi articolari, attività che comportano un carico elevato sull’articolazione e il sovrappeso, che aumenta lo stress meccanico sul ginocchio.

È importante ricordare che il livello di dolore non sempre corrisponde perfettamente al grado di deterioramento visibile nelle radiografie. Alcune persone con segni radiologici importanti possono avere sintomi relativamente contenuti, mentre altre con alterazioni più modeste possono avvertire dolore significativo.

I segnali che fanno prendere in considerazione la protesi

La possibilità di ricorrere a una protesi di ginocchio viene generalmente valutata quando il dolore e le limitazioni funzionali diventano rilevanti e persistenti nel tempo.

Uno dei segnali principali è il dolore continuo che interferisce con le attività quotidiane. Camminare per distanze moderate, salire o scendere le scale o alzarsi da una sedia possono diventare difficili o particolarmente dolorosi. In queste situazioni il ginocchio non limita solo l’attività fisica, ma anche la normale autonomia.

Un altro elemento da considerare è la presenza di dolore anche durante il riposo. Quando il dolore compare di notte o mentre si è seduti o sdraiati, può indicare che il problema articolare sta influenzando in modo significativo la qualità della vita.

Anche l’infiammazione persistente può rappresentare un segnale importante. Un ginocchio costantemente gonfio che non migliora con riposo, ghiaccio o farmaci antinfiammatori può suggerire che l’articolazione è in una fase più avanzata della malattia.

In alcuni casi si osserva anche una deformità dell’articolazione. Il ginocchio può deviare progressivamente verso l’interno o verso l’esterno, modificando l’allineamento della gamba e alterando la distribuzione dei carichi durante il movimento.

Tuttavia, il fattore spesso più determinante non è solo la gravità del danno articolare, ma l’impatto dei sintomi sulla vita quotidiana. Se il dolore limita attività importanti come lavorare, camminare o dormire bene, può diventare ragionevole iniziare a discutere con uno specialista la possibilità di un trattamento chirurgico.

Quando le terapie conservative non bastano più

Prima di arrivare alla chirurgia, il trattamento dell’artrosi del ginocchio prevede generalmente un percorso conservativo. L’obiettivo è ridurre il dolore, migliorare la funzionalità dell’articolazione e rallentare la progressione dei sintomi.

Un primo elemento fondamentale è l’educazione del paziente. Comprendere la natura della malattia, il suo decorso e le strategie disponibili può aiutare a gestire meglio i sintomi nel tempo.

L’esercizio fisico rappresenta uno degli interventi più efficaci. Programmi di attività mirata possono includere esercizi di rinforzo muscolare, soprattutto per i muscoli della coscia, e attività aerobiche a basso impatto come camminata o bicicletta. Il miglioramento della forza e della stabilità articolare può ridurre il dolore e facilitare il movimento.

La gestione del peso è un altro fattore rilevante. Ridurre il sovraccarico sull’articolazione può contribuire ad alleviare i sintomi, soprattutto nelle persone con sovrappeso o obesità.

In alcuni casi vengono utilizzati farmaci antidolorifici o antinfiammatori per controllare i sintomi. Anche le infiltrazioni articolari possono essere proposte in determinate situazioni per ridurre dolore e infiammazione.

La chirurgia viene generalmente presa in considerazione quando queste strategie non riescono più a controllare adeguatamente i sintomi e la limitazione funzionale diventa significativa.

Come si decide davvero se operarsi

La decisione di sottoporsi a un intervento di protesi di ginocchio non dipende da un singolo fattore. Si tratta di una valutazione complessa che tiene conto di diversi elementi clinici e personali.

Il percorso inizia generalmente con una visita ortopedica approfondita. Lo specialista valuta i sintomi, l’esame obiettivo del ginocchio e gli esami di imaging, come le radiografie. Vengono inoltre considerati il livello di mobilità, la capacità di svolgere attività quotidiane e l’impatto del dolore sulla qualità della vita.

Anche le condizioni generali di salute del paziente possono influenzare la decisione. Alcune patologie o fattori di rischio possono richiedere una valutazione più attenta prima di considerare l’intervento.

Le raccomandazioni cliniche sottolineano che non dovrebbero essere utilizzate soglie rigide o punteggi standardizzati per stabilire automaticamente chi debba essere operato. Ogni situazione deve essere valutata individualmente.

La decisione finale dovrebbe essere condivisa tra paziente e specialista. Durante questo processo vengono discussi i potenziali benefici dell’intervento, i possibili rischi e le aspettative realistiche sul risultato.

Cosa aspettarsi da una protesi di ginocchio

L’obiettivo principale della protesi di ginocchio è ridurre il dolore e migliorare la funzionalità dell’articolazione. Per molte persone l’intervento consente di recuperare una maggiore autonomia nelle attività quotidiane e di migliorare la qualità della vita.

Dopo l’intervento è necessario affrontare un periodo di recupero. La riabilitazione è una parte essenziale del processo e include fisioterapia ed esercizi progressivi per recuperare mobilità e forza muscolare.

Come per qualsiasi intervento chirurgico, esistono possibili complicanze. Tra le più note ci sono infezioni, trombosi, rigidità articolare o dolore persistente. Per questo motivo la decisione di operarsi deve essere sempre valutata con attenzione.

Le protesi moderne hanno generalmente una durata lunga. Studi di follow-up indicano che molte possono funzionare per più di 15–20 anni, anche se la durata effettiva può variare da persona a persona.

La protesi di ginocchio non rappresenta la prima opzione nel trattamento dell’artrosi. Viene presa in considerazione quando il dolore diventa persistente, le limitazioni funzionali sono importanti e le terapie conservative non riescono più a controllare i sintomi.

Poiché ogni situazione è diversa, la decisione dovrebbe sempre essere valutata insieme a uno specialista. Un confronto informato permette di capire se e quando la chirurgia possa essere una scelta appropriata.















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