L'OPINIONE DI UN LETTORE: Casinò e sanità: due temi su cui servono competenza e trasparenza

Da sabato scorso, quando mia nipote mi ha accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, non dormivo così bene. Sarà stato il cuscino diverso o forse un sogno particolarmente intenso, che continua ad accompagnarmi anche dopo aver letto l'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale.

Tra i cinquanta punti in discussione, infatti, i numeri 24 e 28 riguardano il Casinò di Saint-Vincent, un argomento che seguo con interesse da molto tempo. Considerata la durata prevista del Consiglio, tre giornate, mi auguro che il tema venga affrontato in modo approfondito. Più che per semplice curiosità, per il desiderio di conoscere informazioni ufficiali da parte delle istituzioni.

L'esperienza maturata negli anni di attività sindacale mi porta a interrogarmi su un aspetto preciso: in una società partecipata dalla Regione, fino a che punto gli obiettivi economici possono aver inciso sulle scelte gestionali? È una domanda legittima, alla quale spero arrivino risposte chiare.

Nel mio "sogno", la soluzione ai problemi dell'azienda passava innanzitutto dalla scelta delle persone più preparate: esperienza specifica, professionalità e competenza rappresentavano i criteri fondamentali. È difficile pensare che una realtà complessa possa essere rilanciata senza affidarsi a chi conosce a fondo il settore e possiede le capacità necessarie per assumere decisioni efficaci.

Naturalmente nessuna scelta è perfetta o definitiva. Può essere necessario integrare competenze e completare gli assetti organizzativi, ma sempre con l'obiettivo di rafforzare la governance nell'interesse generale e di garantire una gestione improntata alla responsabilità e alla conoscenza delle dinamiche del comparto.

Queste riflessioni mi sono tornate in mente leggendo anche un titolo pubblicato da La Stampa: «Meno farmaci ai pazienti anziani. Studiamo cure personalizzate». Nell'articolo si spiegava che «più medicine significano più effetti indesiderati» e che l'obiettivo è prescrivere meglio.

Il principio è condivisibile. Tuttavia avrei preferito leggere che, dopo aver individuato e risolto le criticità organizzative che oggi rendono difficile una presa in carico davvero personalizzata dei pazienti, fosse stato possibile ridurre il ricorso ai farmaci grazie a cure più efficaci e mirate.

In un momento in cui la carenza di medici è sotto gli occhi di tutti, è importante che ogni cambiamento sia sostenuto da risultati concreti e verificabili. Altrimenti è inevitabile che qualcuno possa pensare che la riduzione delle prescrizioni risponda più all'esigenza di contenere la spesa che a quella di migliorare l'assistenza.

Da pensionato osservo questi temi con l'esperienza accumulata negli anni. Continuo a credere che nessuna riforma, in sanità come nella gestione delle società pubbliche, debba essere avviata senza averne prima verificato la validità e la reale efficacia. Competenza, trasparenza e interesse pubblico dovrebbero rimanere i punti di riferimento di ogni scelta.