Roma firma la pace del futuro: Nobel, scienziati e leader mondiali chiedono limiti a IA e armi nucleari

L'intelligenza artificiale rappresenta una delle più grandi opportunità del nostro tempo, ma anche uno dei rischi più delicati per la sicurezza mondiale se utilizzata senza regole condivise. È da questa consapevolezza che nasce la "Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante nell'Era dell'Intelligenza Artificiale, delle Armi Nucleari e Autonome, dei Nuovi Protocolli Digitali e dei Modelli Emergenti di Sviluppo Digitale", firmata il 16 luglio 2026 in Campidoglio, a conclusione della due giorni della Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, ospitata al Borgo Laudato si' di Castel Gandolfo.

Il documento porta la firma di Premi Nobel, scienziati di fama internazionale, esperti di intelligenza artificiale, leader religiosi, ex capi di Stato e di governo e rappresentanti delle principali università e istituzioni di ricerca mondiali. Al centro del testo vi è un messaggio chiaro: il progresso tecnologico deve essere posto al servizio dell'uomo e mai trasformarsi in uno strumento capace di aumentare i rischi di conflitti globali.

L'incipit della dichiarazione non lascia spazio a interpretazioni: «L'umanità si trova in un momento decisivo della propria storia». I firmatari osservano come lo sviluppo rapidissimo dell'intelligenza artificiale stia modificando gli equilibri economici, politici e militari del pianeta. Se da un lato l'IA promette importanti progressi nella medicina, nella ricerca scientifica e nella gestione delle risorse, dall'altro potrebbe provocare una significativa perdita di posti di lavoro, accentuare la competizione tra le grandi potenze e concentrare un potere enorme nelle mani di pochi Stati e delle grandi aziende tecnologiche.

La preoccupazione maggiore riguarda però il crescente intreccio tra sviluppo dell'intelligenza artificiale e corsa agli armamenti. Secondo i firmatari, l'attuale competizione per il predominio tecnologico rischia di affiancarsi alla già pericolosa escalation nucleare, creando uno scenario in cui algoritmi sempre più sofisticati possano influenzare decisioni militari dalle conseguenze irreversibili.

Richiamando l'invito di Papa Leone a costruire «una pace disarmata e disarmante», la dichiarazione respinge esplicitamente il principio della sicurezza fondata sulla paura, sulla deterrenza permanente e sulla minaccia della distruzione reciproca.

I sei punti che compongono il documento delineano un percorso concreto. Il primo obiettivo è fermare una nuova corsa agli armamenti, sia nucleari sia tecnologici, prima che sia l'evoluzione delle macchine a determinare gli equilibri del prossimo secolo. Viene inoltre rivolto un appello agli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale affinché operino sempre nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, mentre governi e organizzazioni internazionali sono invitati a vigilare sui processi completamente automatizzati.

Uno dei passaggi più significativi riguarda il rapporto tra IA e deterrenza nucleare. I firmatari affermano con decisione che «la decisione finale di impiegare un'arma nucleare non deve mai essere affidata a un sistema automatizzato». Da questa posizione nasce la richiesta di un trattato internazionale che vieti l'integrazione irresponsabile dell'intelligenza artificiale nei sistemi di comando, controllo e lancio delle armi nucleari, garantendo sempre un controllo umano effettivo e significativo.

Il documento affronta anche il tema della sicurezza informatica, chiedendo misure per impedire che l'intelligenza artificiale venga impiegata in attacchi contro infrastrutture nucleari o in operazioni informatiche ostili. Parallelamente viene incoraggiato uno sviluppo responsabile dell'IA per migliorare il benessere delle persone, accelerare il progresso scientifico e medico, proteggere l'ambiente e contribuire allo sviluppo sostenibile.

Tra le proposte figura anche la costruzione di una nuova governance internazionale dell'intelligenza artificiale. I firmatari sostengono la nascita di strumenti globali capaci di coordinare le politiche sul settore, appoggiando il Panel Scientifico Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sull'Intelligenza Artificiale e richiamando l'ispirazione della Magnifica humanitas promossa da Papa Leone.

Particolare rilievo assume il concetto di "bene comune digitale", un patrimonio condiviso di dati, conoscenze e strumenti che possa favorire la ricerca scientifica e il monitoraggio dei rischi connessi sia all'intelligenza artificiale sia agli armamenti nucleari. L'obiettivo è evitare che le decisioni strategiche siano concentrate nelle mani di pochi soggetti mentre le conseguenze ricadono sull'intera umanità.

La parte conclusiva della dichiarazione rilancia con forza il tema del disarmo nucleare. I firmatari chiedono l'avvio urgente di negoziati internazionali finalizzati all'eliminazione verificabile e irreversibile degli arsenali atomici, ribadendo gli impegni previsti dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) e dal Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW). Agli Stati dotati di armamenti nucleari viene chiesto di ridurne progressivamente il ruolo nelle strategie militari, rafforzare la stabilità internazionale e diminuire il rischio di un primo impiego.

L'iniziativa assume anche un forte significato politico e diplomatico. In una fase caratterizzata da crescenti tensioni internazionali, competizione tecnologica e investimenti sempre più consistenti nella difesa, la Dichiarazione di Roma tenta di riportare al centro del dibattito globale il principio che innovazione e sicurezza non possano essere costruite esclusivamente sulla superiorità militare, ma richiedano cooperazione internazionale, regole condivise e responsabilità etica. Un messaggio che guarda oltre l'attualità e richiama governi, istituzioni scientifiche e grandi aziende tecnologiche a una responsabilità comune verso le generazioni future.