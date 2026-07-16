Alzheimer, dal Vaticano un appello alla responsabilità collettiva: «Nel malato c'è il volto di Cristo»

L'Alzheimer non è più soltanto una questione sanitaria. È una sfida che investe la politica, l'economia, il welfare e il modo stesso in cui una società decide di prendersi cura dei suoi cittadini più fragili. È questo il messaggio emerso dal convegno "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", svoltosi martedì 14 luglio nella Sala dei Cento Giorni del Palazzo della Cancelleria Vaticana, dove il confronto tra comunità scientifica, rappresentanti delle istituzioni, Chiesa e associazioni dei pazienti ha messo in evidenza come la risposta alla malattia debba necessariamente diventare un impegno condiviso.

A sintetizzare il significato dell'iniziativa è stato monsignor Marcelo Sánchez Sorondo, cancelliere emerito della Pontificia Accademia delle Scienze, che ha indicato la dimensione spirituale come elemento imprescindibile accanto ai progressi della medicina. «Di fronte all'Alzheimer dobbiamo tornare a una spiritualità forte, sapendo che nel malato c'è il volto di Cristo e che siamo chiamati a creare una rete di fede, di speranza e di carità», ha affermato, richiamando la responsabilità di tutta la comunità cristiana e civile nei confronti delle persone colpite dalla malattia.

Il convegno, moderato da Davide Dionisi, è partito da una constatazione condivisa: l'Alzheimer non può più essere considerato un problema privato delle famiglie né affrontato con interventi frammentati. Gli organizzatori hanno ribadito che la malattia «richiede una responsabilità collettiva, fondata sul riconoscimento della dignità di ogni persona», perché le sue conseguenze investono l'intera società.

I numeri spiegano con chiarezza la portata del fenomeno. In Italia convivono con l'Alzheimer oltre 600 mila persone, mentre sono più di tre milioni i familiari e i caregiver coinvolti quotidianamente nell'assistenza. L'invecchiamento della popolazione rende questo scenario destinato ad ampliarsi: l'aumento dell'aspettativa di vita comporta inevitabilmente una crescita delle patologie croniche e neurodegenerative, mettendo sotto pressione il Servizio sanitario nazionale, le reti di assistenza territoriale e il sistema del welfare.

È proprio su questo terreno che la questione assume una forte valenza politica ed economica. Garantire diagnosi tempestive, accesso alle cure innovative, assistenza domiciliare e sostegno alle famiglie significa programmare investimenti strutturali e ridefinire le priorità delle politiche sanitarie. La gestione dell'Alzheimer non riguarda infatti soltanto gli ospedali, ma coinvolge i Comuni, i servizi sociali, il volontariato e il Terzo settore, chiamati a costruire reti capaci di evitare che il peso dell'assistenza ricada esclusivamente sulle famiglie, spesso già provate sotto il profilo emotivo ed economico.

Secondo monsignor Sorondo, la ricerca sta aprendo prospettive che fino a pochi anni fa sembravano impensabili. «L'Alzheimer è una grande malattia che oggi sfida non solo i medici e la scienza, ma tutto il sistema della salute, l'assistenza, la famiglia e la società», ha osservato, sottolineando come i nuovi trattamenti che intervengono sui meccanismi molecolari della malattia rappresentino «un nuovo paradigma». Pur non esistendo ancora una cura definitiva, queste terapie consentono di rallentare il decorso della patologia e migliorare la qualità della vita dei pazienti, rafforzando la necessità di una strategia condivisa tra ricerca, istituzioni e società civile.

Accanto all'aspetto clinico, il convegno ha dedicato ampio spazio alla riflessione antropologica e teologica. Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia Teologica e arcivescovo emerito di Noto, ha ricordato che «la questione, essendo umana, è anzitutto morale», invitando a superare una visione della persona fondata esclusivamente sull'efficienza o sulle capacità cognitive. «La persona umana non è riducibile alle sue funzioni cognitive, produttive o relazionali», ha spiegato, denunciando quella che ha definito la «cultura della volontà di potenza», che tende a misurare il valore della vita in base alla produttività. Da qui il suo appello affinché «il malato non sia un paziente da gestire, ma una persona da incontrare».

Il contributo della comunità scientifica è stato affidato al professor Vincenzo Di Lazzaro, direttore della Neurologia del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, che ha illustrato i profondi cambiamenti avvenuti nella ricerca. Per molti anni, ha ricordato, l'Alzheimer è stato accompagnato da una diffusa sensazione di impotenza. Oggi, invece, «la ricerca scientifica ci ha messo a disposizione strumenti per una diagnosi precoce, addirittura predittiva dell'evoluzione della malattia, e stanno arrivando nuovi farmaci che possono modificarne il decorso». Un'evoluzione che apre prospettive concrete ma che richiede sistemi sanitari capaci di garantire un accesso equo alle nuove opportunità terapeutiche.

Il neurologo ha inoltre posto l'accento sul ruolo decisivo della prevenzione, sottolineando come «possiamo prevenire un Alzheimer su due». Il controllo della pressione arteriosa e del colesterolo, l'attività fisica regolare, una vita sociale attiva, l'abbandono del fumo, la cura della depressione e dei disturbi della vista e dell'udito rappresentano strumenti fondamentali per ridurre il rischio di sviluppare la malattia, dimostrando come la prevenzione non sia soltanto una scelta individuale ma anche una responsabilità delle politiche pubbliche orientate alla promozione della salute.

Il confronto promosso in Vaticano evidenzia dunque come l'Alzheimer rappresenti una delle prove più complesse per le società occidentali, chiamate a conciliare l'innovazione scientifica con la tutela della dignità umana. L'appello della Chiesa alla "cultura della cura" si intreccia con la necessità di investire nella ricerca, rafforzare i servizi territoriali e sostenere milioni di famiglie che affrontano quotidianamente la malattia. In una società che invecchia rapidamente, la qualità della risposta all'Alzheimer diventa infatti uno degli indicatori più significativi della capacità di una comunità di non lasciare indietro i propri membri più vulnerabili.