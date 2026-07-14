Dalla Valle d’Aosta un brevetto che unisce ricerca, natura e salute: nasce Fitoalpidol®

Non è soltanto un brevetto, ma il segnale che anche una piccola realtà alpina può diventare laboratorio di ricerca e innovazione. Dalla Valle d’Aosta arriva infatti un risultato che mette insieme salute, economia, biodiversità e valorizzazione del territorio: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – attraverso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) – ha concesso il brevetto per invenzione industriale n. 102024000015097 relativo a Fitoalpidol®, un innovativo metodo di estrazione sviluppato dal farmacista Andrea Nicola insieme al proprio gruppo di ricerca.

Il valore dell’invenzione non riguarda la scoperta di nuove piante, ma la capacità di ottenere dalle specie officinali alpine un estratto più rispettoso della loro complessità naturale. La tecnologia brevettata permette infatti di preservare e valorizzare il fitocomplesso di Arnica montana e Imperatoria (Peucedanum ostruthium), due piante che da secoli fanno parte della cultura erboristica alpina ed europea e che oggi, grazie alla ricerca, possono trovare nuove applicazioni nel campo del benessere.

"La concessione di questo brevetto rappresenta uno dei traguardi più significativi del mio percorso professionale – sottolinea il dottor Andrea Nicola – e dimostra che anche da una piccola regione alpina come la Valle d’Aosta possono nascere innovazioni capaci di valorizzare la ricerca italiana e di affermarsi anche oltre i confini nazionali". Un risultato che, aggiunge il farmacista, è il frutto "della competenza, della passione e del rigore scientifico" del proprio staff e del team che ha lavorato al progetto.

La prima concreta applicazione del brevetto è rappresentata da Fitogel Alpidol®, prodotto realizzato nei laboratori di Verrès, cuore valdostano di una filiera che punta a trasformare il patrimonio naturale in valore economico. Il gel è pensato per il massaggio muscolare quotidiano ed è rivolto sia agli sportivi sia a tutte le persone che desiderano prendersi cura del proprio benessere attraverso pratiche di prevenzione e recupero muscolare.

L’utilizzo è particolarmente interessante nel mondo dello sport, dove il massaggio rappresenta una componente importante della preparazione fisica, del recupero dopo lo sforzo e della cura della muscolatura sottoposta a stress. La linea Alpidol Sport nasce proprio con l’obiettivo di accompagnare diverse discipline sportive, offrendo prodotti dedicati alle esigenze di chi pratica attività fisica con continuità.

Il brevetto rappresenta anche un’opportunità dal punto di vista economico. In un momento in cui cresce l’interesse verso prodotti naturali, filiere sostenibili e soluzioni legate al benessere, una tecnologia nata in Valle d’Aosta può diventare un esempio di come la ricerca applicata sia in grado di creare nuove prospettive per le imprese locali. La valorizzazione delle piante officinali alpine non è soltanto una questione scientifica, ma può contribuire alla costruzione di una nuova economia legata alla qualità, alla tutela ambientale e alle competenze del territorio.

L’aspetto più significativo è proprio il legame tra innovazione e identità alpina. Arnica e Imperatoria appartengono alla storia delle comunità montane, dove per generazioni sono state utilizzate nella tradizione popolare. Oggi quella conoscenza viene reinterpretata attraverso strumenti scientifici avanzati, trasformando un sapere antico in un prodotto moderno e potenzialmente competitivo sui mercati nazionali e internazionali.

Il riconoscimento ottenuto da Fitoalpidol® racconta quindi una Valle d’Aosta capace di andare oltre l’immagine turistica della montagna: una regione dove natura, ricerca e impresa possono dialogare per generare valore. La sfida futura sarà ora quella di sostenere e accompagnare queste eccellenze affinché brevetti e innovazioni non restino soltanto risultati scientifici, ma diventino occasioni concrete di sviluppo, occupazione e crescita per il territorio.