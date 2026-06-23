Riunione conclusiva del panel speciale sulla sicurezza dei minori online: l'Eurobarometro conferma il legame tra uso dei social media e benessere

In occasione della riunione finale del panel, un nuovo sondaggio Eurobarometro conferma il significativo impatto negativo dell'eccessivo tempo trascorso davanti agli schermi e dell'uso dei social media sulla salute mentale e fisica dei giovani. In media, i giovani in tutta Europa trascorrono 4,5 ore online durante un giorno di scuola e 6,1 ore al giorno nei fine settimana. Il dato più sorprendente è che il 14% degli adolescenti dichiara di trascorrere più di 10 ore al giorno davanti a uno schermo.

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “I social media possono connettere e ispirare. Ma quando un giovane su tre afferma che lo fanno sentire stressato, triste o escluso, non possiamo ignorare l'impatto sulla loro salute mentale e sul loro benessere. E quando un quarto dei nostri giovani si trova esposto a contenuti problematici online – dai discorsi d’odio alle pressioni legate all’aspetto fisico, fino a scene di violenza inattese – è un chiaro segnale che è giunto il momento di cambiare.”

Il comunicato stampa è disponibile online.