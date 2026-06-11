La Turchia firma la mostra "0" Zero Point a Malpensa con l'arte del riciclo di Deniz Sağdıç

È stata inaugurata a Milano Malpensa "0" Zero Point – Intercontinental Sustainability & Upcycling Exhibition, la mostra dell'artista turca Deniz Sağdıç dedicata ai temi della sostenibilità, del riuso creativo e dell'economia circolare.

Al taglio del nastro hanno partecipato Armando Brunini, amministratore delegato e direttore generale di SEA Aeroporti di Milano, Mehmet Özöktem, console generale della Repubblica di Türkiye a Milano, e la stessa Deniz Sağdıç.

L'esposizione raccoglie una selezione di opere della celebre serie READY-RE MADE, progetto artistico che trasforma materiali destinati allo scarto in creazioni di forte impatto visivo. Attraverso tessuti, plastica e oggetti di uso quotidiano recuperati, l'artista realizza ritratti e composizioni che invitano a riflettere sul valore del riutilizzo e sulla necessità di adottare comportamenti più sostenibili.

La mostra si inserisce all'interno del progetto internazionale "0" Zero Point, nato per promuovere l'impegno della Türkiye sui temi della sostenibilità e della strategia "Zero Waste". Un percorso espositivo itinerante che attraversa aeroporti selezionati nei diversi continenti, utilizzando il linguaggio universale dell'arte per sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali.

Il concetto di "Zero Point" rappresenta simbolicamente il punto di partenza di un cambiamento culturale: il momento in cui ciò che viene considerato un rifiuto si trasforma in una risorsa, acquisendo nuovo valore e nuova bellezza.

Con questa iniziativa Malpensa rafforza il proprio ruolo non soltanto come hub internazionale e porta d'accesso al territorio, ma anche come luogo di incontro tra culture, innovazione e attenzione alle sfide ambientali del presente e del futuro.

L'arrivo delle opere nello scalo varesino è stato reso possibile grazie al supporto di Turkish Airlines, che ha curato il trasporto internazionale dall'Argentina, precedente tappa del tour espositivo, contribuendo a collegare idealmente continenti e culture attraverso l'arte.

Sul fronte dei collegamenti aerei, Turkish Airlines collega Malpensa a Istanbul con 28 voli settimanali, mentre SunExpress opera collegamenti per Izmir con tre frequenze settimanali e per Antalya con due voli alla settimana. Nel 2025 i passeggeri in viaggio tra Malpensa e la Turchia hanno raggiunto quota 650mila. Un mercato in continua crescita: nei primi cinque mesi del 2026 il traffico ha registrato un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.