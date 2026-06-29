Aosta, controlli straordinari nel weekend: 130 identificati, un denunciato e un ordine di allontanamento

Un fine settimana all'insegna dei controlli straordinari per aumentare la percezione di sicurezza in città e prevenire episodi di criminalità e degrado urbano. La Polizia di Stato ha intensificato la propria presenza ad Aosta, concentrando uomini e mezzi nelle aree del centro storico, della periferia e nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti, con particolare attenzione alle zone considerate più sensibili.

L'operazione, svolta nei turni pomeridiani e serali del weekend, ha visto l'impiego della Squadra Volanti della Questura, di operatori in abiti civili e delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Torino. L'obiettivo è stato quello di prevenire i reati contro il patrimonio e contro la persona, rafforzando al tempo stesso la presenza delle forze dell'ordine nei punti di maggiore aggregazione.

Nel corso dei servizi serali sono state identificate circa 130 persone, delle quali una cinquantina già note alle forze di polizia. I controlli hanno interessato gli avventori dei locali pubblici del centro cittadino e, nelle ore più tarde, anche le aree esterne a una discoteca, teatro in passato di numerosi interventi per segnalazioni di liti e aggressioni. L'intento è stato quello di prevenire situazioni di degrado e garantire la tranquillità sia dei residenti sia dei numerosi turisti presenti in città durante il periodo estivo.

Tra gli episodi più significativi figura quello avvenuto nella serata di venerdì, nei pressi di via Torre del Lebbroso, dove gli agenti hanno individuato una persona in evidente stato di ubriachezza. Dopo gli accertamenti è stato notificato un ordine di allontanamento dall'area urbana, misura prevista per tutelare la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici. La posizione dell'uomo sarà ora valutata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, che potrà decidere l'eventuale applicazione del D.A.C.U.R., il Divieto di Accesso alle Aree Urbane.

Nel corso della stessa attività è stato inoltre denunciato in stato di libertà un giovane trovato in possesso di un coltello custodito all'interno del proprio marsupio. Un episodio che conferma l'attenzione degli operatori anche verso il contrasto al porto abusivo di oggetti potenzialmente pericolosi, soprattutto nei contesti di maggiore affluenza serale.

I controlli hanno interessato anche la zona dell'autostazione, dove le pattuglie hanno rintracciato un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale. Gli accertamenti svolti dall'Ufficio Immigrazione della Questura hanno evidenziato l'assenza di un valido titolo di soggiorno e la presenza di un precedente provvedimento di espulsione. Per questo motivo è stato organizzato un servizio dedicato che ha consentito il rimpatrio dell'uomo nel Paese di origine.

Dal punto di vista politico e sociale, l'intensificazione dei controlli rappresenta una risposta concreta alle richieste di maggiore sicurezza provenienti da una parte della cittadinanza e degli operatori economici del centro storico, soprattutto durante la stagione estiva quando aumenta la presenza di visitatori. Al tempo stesso, l'azione delle forze dell'ordine si inserisce nel delicato equilibrio tra prevenzione, presidio del territorio e rispetto dei diritti individuali, facendo ricorso agli strumenti amministrativi previsti dalla normativa per contrastare fenomeni di degrado e comportamenti che incidono sulla qualità della vita urbana.

La Questura ha già annunciato che i servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi fine settimana con l'obiettivo di assicurare un'estate più sicura ad Aosta. Contestualmente viene rinnovato l'invito ai cittadini a collaborare, segnalando al 112 Numero Unico di Emergenza ogni situazione sospetta. La sicurezza urbana, infatti, non dipende soltanto dalla presenza delle pattuglie, ma anche dalla capacità delle istituzioni e della comunità di costruire insieme un presidio costante del territorio.