Almanach de jeudi 22 avril saint Alexandre

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI APRILE

23 gio Riunione Segreteria C.P.D. – Aosta / Curia vescovile – ore 18.45

26 dom 63ª Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni

27 lun Riunione Consiglio O.P.M. – Aosta / Refuge Père Laurent – ore 18.00

La Chiesa celebra Sant' Alessandra e compagni Martiri a Nicomedia

Gruppo di Martiri di Nicomedia (Alessandra, Apollo, Isacco e Codrato), torturati e decapitati sotto Diocleziano nel 303. Alessandra, leggendaria moglie dell’imperatore o del re persiano Daziano, difese con coraggio i cristiani perseguitati, subendo torture e morte. I compagni, forse domestici o funzionari, furono anch’essi giustiziati. La loro storia, narrata in numerosi testi agiografici orientali e occidentali, si mescola a leggende, come quella del martirio di san Giorgio, che li avrebbe ispirati alla conversione. La memoria dei martiri è celebrata in date diverse (21 o 22 aprile), ma i dettagli sui luoghi e gli eventi sono spesso privi di fondamento storico.

Il sole sorge alle ore 6,38 e tramonta alle ore 20,22

“La guerra non è mai una soluzione: è la resa dell’uomo alla propria incapacità di riconoscere nell’altro un fratello » (Papa Leone XIV)

È una frase semplice ma piuttosto tagliente. Il punto centrale non è solo la condanna della guerra in sé, ma l’idea che il conflitto nasca da un fallimento umano prima ancora che politico: l’incapacità di vedere l’altro come pari. E’ una frase efficace perché sposta la responsabilità. Non dà colpa solo ai “grandi della terra”, ma chiama in causa tutti, anche a livello culturale e quotidiano. E questo, oggi, è forse ancora più scomodo della denuncia della guerra stessa.