 / FEDE E RELIGIONI

FEDE E RELIGIONI | 21 aprile 2026, 18:00

Almanach de jeudi 22 avril saint Alexandre

Non abbandonate l'anima vostra alla tentazione, dice lo Spirito Santo, poiché la gioia del cuore è la vita dell'anima, è un tesoro inesauribile di santità; mentre la tristezza è la morte lenta dell'anima e non è utile a nulla. (Padre Pio da Pietrelcina)

Almanach de jeudi 22 avril saint Alexandre

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI  MONS. VESCOVO NEL MESE DI APRILE

23 gio Riunione Segreteria C.P.D. – Aosta / Curia vescovile – ore 18.45

26 dom 63ª Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni

27 lun Riunione Consiglio O.P.M. – Aosta / Refuge Père Laurent – ore 18.00

La Chiesa celebra Sant' Alessandra e compagni Martiri a Nicomedia

Gruppo di Martiri di Nicomedia (Alessandra, Apollo, Isacco e Codrato), torturati e decapitati sotto Diocleziano nel 303. Alessandra, leggendaria moglie dell’imperatore o del re persiano Daziano, difese con coraggio i cristiani perseguitati, subendo torture e morte. I compagni, forse domestici o funzionari, furono anch’essi giustiziati. La loro storia, narrata in numerosi testi agiografici orientali e occidentali, si mescola a leggende, come quella del martirio di san Giorgio, che li avrebbe ispirati alla conversione. La memoria dei martiri è celebrata in date diverse (21 o 22 aprile), ma i dettagli sui luoghi e gli eventi sono spesso privi di fondamento storico.

 Il sole sorge alle ore 6,38 e tramonta alle ore 20,22

La guerra non è mai una soluzione: è la resa dell’uomo alla propria incapacità di riconoscere nell’altro un fratello » (Papa Leone XIV)
È una frase semplice ma piuttosto tagliente. Il punto centrale non è solo la condanna della guerra in sé, ma l’idea che il conflitto nasca da un fallimento umano prima ancora che politico: l’incapacità di vedere l’altro come pari. E’ una frase efficace perché sposta la responsabilità. Non dà colpa solo ai “grandi della terra”, ma chiama in causa tutti, anche a livello culturale e quotidiano. E questo, oggi, è forse ancora più scomodo della denuncia della guerra stessa.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore