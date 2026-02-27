Il programma di Papa Leone XIV nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo

Il Quarticciolo è in trepidazione per la visita di Papa Leone XIV: il Santo Padre arriverà nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo affidata ai Padri Dehoniani, domenica 1 marzo alle ore 16. Il Vicariato di Roma anche questa volta ha pubblicato il programma di questa domenica.

Ad accoglierlo, ci saranno, tra gli altri, il cardinale vicario Baldo Reina e il parroco

della comunità, padre Daniele Canali. Il Pontefice sosterà, innanzitutto, nel cortile dell’oratorio, dove incontrerà i bambini del catechismo, i ragazzi e le loro famiglie.

Quindi, nel salone parrocchiale, lo aspetteranno «le fragilità del territorio», come le definisce il parroco, cioè una rappresentanza di anziani, malati, poveri, disabili, con i volontari che si occupano di loro. Tra questi, in un quartiere considerato tra le più grandi piazze di spaccio di Roma, anche quattro mamme di tossicodipendenti in carcere. «Sono segni di speranza: una fa la catechista e un’altra la volontaria Caritas», anticipa padre Canali.

La diocesi di Roma fa sapere che Papa Leone incontrerà poi il consiglio pastorale in una sala della parrocchia e, alle 17, celebrerà la Messa nella chiesa parrocchiale. Infine si ritroverà con la comunità dei sacerdoti. Per quanti non potranno entrare in chiesa, sarà montato un maxischermo all’esterno.

«Questa comunità parrocchiale è piccola e ha vissuto momenti difficilissimi per questo territorio – sottolinea Padre Canali – ma devo testimoniare che nessuno ha mai mollato, la comunità è rimasta sempre in piedi. Mi viene in mente il brano del profeta Isaia: “Sentinella, quanto resta della notte?” Il Papa viene a dirci che il giorno è vicino. Io la leggo così, come un segno di rinascita per noi».