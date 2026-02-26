Energia idroelettrica: una risorsa importante per la regione Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta è nota a molti come una delle destinazioni turistiche più importanti d’Italia, ma non tutti sanno che ha un primato particolare per quanto riguarda le cosiddette “energie green”. Infatti, come spiegato in un report di GSE (Gestore Servizi Energetici)* la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili (FER) è pari al 100%. Il riferimento è ai consumi di energia elettrica.

Si tratta indubbiamente di un primato invidiabile e se n’è occupato a suo tempo anche un quotidiano a diffusione nazionale come la Repubblica (articolo In Valle d'Aosta tutta l'energia consumata viene da fonti rinnovabili del 27 marzo 2024).

La parte del leone la fa l’ energia idroelettrica , che rappresenta la componente green più importante a livello regionale e che ha un ruolo importante anche nel mix energetico nazionale.

Sistema energetico della Valle d’Aosta: la correlazione con il contesto geografico

Come facilmente si può immaginare, il sistema energetico della Valle d’Aosta è strettamente legato al suo contesto geografico. Come spiegato sul sito web della regione (alla pagina I dati energetici regionali), “la Valle d’Aosta è costituita da un territorio prevalentemente montuoso caratterizzato da elevate catene, valli profonde e versanti a elevata pendenza.”.

La particolare conformazione del territorio favorisce particolarmente la produzione di energia con impianti idroelettrici. L’energia idroelettrica non consente soltanto di soddisfare il fabbisogno elettrico regionale, ma addirittura di esportare energia green al di fuori dei confini regionali.

La produzione di energia idroelettrica costituisce il 90% della produzione di energia da fonti rinnovabili; il restante 10% è coperto da fotovoltaico, eolico, biogas, biomasse legnose, solare termico e quota rinnovabile delle pompe di calore.

Per inciso, i consumi di combustibile fossile (fonti energetiche non rinnovabili) sono dovuti per lo più dal riscaldamento nel settore civile (prime e seconde case e terziario).

Le centrali idroelettriche della Valle d’Aosta

In base ai dati definitivi pubblicati da Terna e relativi al 2024, in Valle d’Aosta si trovano 221 centrali idroelettriche. Il numero è inferiore a quello delle altre regioni dell’Italia settentrionale (in Piemonte, per esempio, ce ne sono 1.100 e in Trentino-Alto Adige ce ne sono 902), ma si deve tenere conto che parliamo della regione più piccola d’Italia, con i suoi 3.260 chilometri quadrati di superficie. In rapporto alla sua estensione territoriale, quindi, il numero degli impianti idroelettrici è da considerarsi particolarmente elevato.

Le centrali idroelettriche di Valpelline e di Champagne

L’impianto idroelettrico più importante della Valle d’Aosta, il più grande della regione, è quello di Valpelline. Questo impianto ha anche un’importanza a livello nazionale; è infatti inserito nel piano di riaccensione della rete elettrica 220 kV in caso di blackout totale. La sua produzione annua di energia rinnovabile ammonta a circa 330 GWh.

L’alimentazione dell’impianto viene effettuata attraverso la diga di Place Moulin che si trova a quasi 2.000 metri di altitudine, con un dislivello di circa 1.000 metri rispetto alla centrale di Valpelline.

Di grande importanza è anche l’impianto idroelettrico di Champagne, entrato in funzione nel 1921; la sua produzione annua si aggira sui 64 GWh.

Per inciso, quello di Champagne è un impianto molto interessante dal punto di vista turistico, dato che è considerato un vero e proprio monumento industriale della Belle Époque. Non a caso è stato definito “Cattedrale della Luce”.

La centrale di Champagne è visitabile liberamente all’esterno durante tutto l’anno ed è possibile partecipare a visite guidate durante i giorni lavorativi. La visita guidata, all’esterno ed all’interno della struttura, dura circa mezz’ora e richiede una prenotazione.

Fonti dei dati riportati nell’articolo:

GSE: Monitoraggio Regionale – Valle d’Aosta - https://www.gse.it/dati-e-scenari/monitoraggio-fer/monitoraggio-regionale/aosta .

Sito Regione VdA: I dati energetici regionali - https://www.regione.vda.it/energia/pianificazione_energetica_regionale/i_dati_energetici_regionali_i.aspx .

Sito ufficiale del turismo in Valle d'Aosta: Centrale idroelettrica di Champagne - https://www.lovevda.it/it/banca-dati/10/architettura/villeneuve/centrale-idroelettrica-di-champagne/613 .

Terna – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia 2024 - https://download.terna.it/terna/03_IMPIANTI%20DI%20GENERAZIONE_8ddfc50c3f3e879.pdf .











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.