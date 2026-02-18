A.BRE.MAR. guarda al futuro della consulenza in Proprietà Industriale: crescita, competenze e visione strategica al fianco dell’IDA Summit 2026 di Torino come Partner Ufficiale

A.BRE.MAR. S. r.l., Studio di consulenza in Proprietà Industriale con sede a Torino, rappresenta oggi un punto di riferimento affidabile e qualificato per imprese, start-up, enti di ricerca e università che intendono proteggere, valorizzare e far crescere il proprio patrimonio di innovazione. Forte di un’esperienza consolidata di quasi trent’anni, lo Studio affianca i propri clienti con un approccio strategico, personalizzato e orientato ai risultati, accompagnandoli in tutte le fasi di gestione degli asset immateriali.

Operare nel campo della Proprietà Industriale significa muoversi in un contesto complesso, dinamico e fortemente competitivo. A.BRE.MAR. ha costruito nel tempo una reputazione basata su competenza tecnica, affidabilità e capacità di interpretare le esigenze specifiche di ciascun cliente, offrendo soluzioni concrete e sostenibili nel lungo periodo. Lo Studio interviene con particolare efficacia nei seguenti ambiti:

tutela e gestione dei brevetti e dell’innovazione tecnologica;

protezione e valorizzazione degli asset immateriali;

strategie integrate di Proprietà Industriale;

tutela dei marchi e dei segni distintivi;

assistenza qualificata in ambito nazionale e internazionale.

Negli ultimi anni, il panorama economico e normativo ha subito trasformazioni profonde, imponendo alle organizzazioni una crescente attenzione alla protezione dell’innovazione come fattore competitivo essenziale. In questo scenario, A.BRE.MAR. ha dimostrato una spiccata capacità di adattamento e una visione orientata al futuro, trasformando il cambiamento in un’opportunità per rafforzare la propria struttura, ampliare le competenze e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti.

Elemento distintivo dello Studio è l’approccio fortemente orientato al cliente. Ogni incarico viene affrontato con attenzione, trasparenza e senso di responsabilità, valorizzando le competenze professionali in funzione di tempi certi, costi chiari e soluzioni efficaci. Questo metodo consente ai clienti di prendere decisioni consapevoli, ridurre i rischi e massimizzare il valore degli investimenti in ricerca e sviluppo.

La crescita di A.BRE.MAR. si fonda su una strategia mirata di ampliamento e integrazione delle competenze, in particolare nei settori della ricerca, dell’innovazione, della brevettazione e della tutela dei marchi. Lo Studio si avvale di professionisti altamente qualificati, iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, che mettono a disposizione dei clienti un patrimonio di conoscenze maturate anche in contesti industriali e aziendali di rilievo. Questa pluralità di esperienze consente di affrontare con efficacia problematiche complesse e progetti articolati, anche in ottica internazionale.

I risultati di questo approccio si riflettono nella fiducia accordata da una clientela ampia e diversificata. Imprese consolidate, start-up innovative, enti di ricerca e università riconoscono in A.BRE.MAR. un partner strategico capace di supportare la crescita, l’internazionalizzazione e la competitività attraverso una gestione strutturata e lungimirante della Proprietà Industriale. In un mercato globale sempre più competitivo, la tutela dell’innovazione diventa infatti un investimento imprescindibile.

La recente espansione dello Studio si è concretizzata anche nel trasferimento della sede centrale nei prestigiosi spazi dello storico Palazzo LANCIA di Torino, luogo simbolo dell’eccellenza industriale italiana.

Gli ambienti, più che triplicati rispetto alla precedente sede, e il potenziamento delle risorse professionali testimoniano la volontà di A.BRE.MAR. di investire in qualità, efficienza e accoglienza, offrendo ai clienti un contesto professionale all’altezza delle sfide più complesse.

Accanto all’attività consulenziale, A.BRE.MAR. si distingue per l’impegno costante nella diffusione della cultura della Proprietà Industriale. Attraverso attività di formazione, interventi specialistici e collaborazioni con Associazioni di Categoria, lo Studio contribuisce attivamente a sensibilizzare imprese e professionisti sull’importanza strategica dell’innovazione e della sua tutela.

In conclusione, A.BRE.MAR. S.r.l. si propone come partner di fiducia per tutti coloro che intendono proteggere e valorizzare il proprio know-how. Con un approccio basato su eccellenza professionale, complementarietà delle competenze e visione strategica, lo Studio affianca i clienti nella trasformazione dell’innovazione in valore concreto e duraturo, ponendo la Proprietà Industriale al centro delle strategie di crescita e sviluppo competitivo.

