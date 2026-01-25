Terza edizione della Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo: se hai un ristorante aderisci gratuitamente

Il Festival di Sanremo 2026 conferma e potenzia l’esperienza culinaria dedicata alla città: torna infatti la Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo, che giunge alla sua terza edizione mantenendo lo stesso format di successo degli anni precedenti.

Cos’è la Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo 2026

La Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo 2026 è una rassegna che coinvolge ristoranti locali, nazionali e internazionali invitandoli a proporre, fuori menù, i piatti ufficiali selezionati per l’iniziativa in contemporanea con le serate del Festival. L’obiettivo è creare un ponte tra il Festival e il mondo della ristorazione, trasformando la kermesse canora in un’occasione di promozione della cucina italiana e del territorio anche oltre i confini liguri.​

Come aderire all’edizione 2026

I ristoratori che desiderano partecipare possono iscriversi compilando il modulo online disponibile sul sito ufficiale dedicato all’iniziativa, secondo le modalità indicate nella sezione “Come aderire”.

L’adesione è gratuita per tutti i ristoranti, in Italia e all’estero, che ricevono linee guida e materiali di supporto per preparare le ricette e strutturare un menù speciale dedicato alla Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo 2026.

Vantaggi per i ristoranti

Campagne promozionali sui principali social network e Google Ads per attirare clienti a provare il "Piatto del Festival", con i ristoranti elencati in ordine alfabetico e suddivisi per città nella pagina dedicata.

Diffusione della Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo sui principali media nazionali ed internazionali.

Articolo dedicato al ristorante partecipante, aumentando la visibilità a livello internazionale.

Materiale grafico ufficiale da utilizzare nel proprio ristorante (cartà menù dedicata, cavallini cassa, vetrofania)

Finalità del progetto 2026

La Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo 2026 si conferma come un progetto di comunicazione culturale con forte vocazione turistica, nato dalla collaborazione tra il Gruppo Editoriale More News e CNA Imperia e Nazionale. L’iniziativa punta a valorizzare la cucina italiana e le sue eccellenze territoriali, unendo musica, ristorazione e promozione del territorio per rafforzare l’immagine dell’Italia e delle sue città nel panorama nazionale e internazionale.​

Contatti e informazioni

Per approfondire tutti i dettagli sull’edizione 2026 e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito ufficiale “Il Piatto del Festival”, dove sono raccolte informazioni su progetto, ristoranti aderenti e Settimana Enogastronomica.

Per richieste specifiche, supporto o adesioni è inoltre disponibile l’indirizzo email media@morenews.it, dedicato ai ristoratori e ai partner interessati a entrare nel circuito dell’iniziativa.