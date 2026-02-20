Olimpiadi 2026, ecco gli italiani più seguiti online dagli italiani

Inutile girarci intorno: le Olimpiadi invernali 2026 rappresentano l’evento del momento e l’attenzione del mondo intero è concentrata su discipline che, abitualmente perlomeno in Italia, non ottengono le prime pagine dei quotidiani, ma che si sono evolute in maniera molto interessante.

Non c'è dubbio che il traino e il seguito che possono creare le Olimpiadi rappresenta davvero una grande occasione per conoscere tante discipline sportive che, nella mente di molti, non sono così facilmente identificabili. Ad esempio, il curling sta ottenendo un grande successo in questo periodo, anche e sopratutto grazie ai risultati raggiunti dalla Nazionale italiana.

Le stelle dello sci alpino guidano le ricerche online

Quando si parla di atleti di sport invernali che stanno catturando l’attenzione sul web degli italiani , spesso e volentieri il riferimento è a personaggi che stanno ottenendo grandissimi risultati nell’ambito dello sci alpino. É impressionante il numero di ricerche mensili che viene raggiunto ogni mese da Federica Brignone, addirittura a quota 68 mila. Alle sue spalle, un’altra famosa sciatrice, ovvero Sofia Goggia, con ben 38 mila ricerche al mese.

Sempre nell’ambito dello sci alpino, ci sono altri atleti che figurano in questa particolare classifica e dimostrano alla perfezione la grande attenzione che gli italiani pongono verso questa specifica disciplina. Si tratta di Dominik Paris, ma anche Elena Curtoni, senza dimenticare Mattia Casse e Alex Vinatzer. Insomma, non c’è dubbio che gli atleti che sciano hanno un grande seguito sul web.

Da notare come, negli ultimi anni, sopratutto sulla spinta dei risultati che sono stati ottenuti da Dorotea Wierer e da Lisa Vittozzi, anche la disciplina del biathlon sta riscuotendo sempre maggiore interesse. Il discorso si può tranquillamente ampliare anche per altre discipline sportive che, nel corso degli ultimi tempi, anche ovviamente grazie al grande traino delle Olimpiadi di Milano-Cortina, stanno vivendo una grande notorietà, come il curling e ovviamente i due alfieri azzurri, ovvero Amos Mosaner e Stefania Constantini.

La disciplina con più seguito online in Italia? Ecco qual’è…

Appurato che lo sci alpino è indubbiamente apprezzato anche per la grandezza degli atleti azzurri di riferimento, va detto che non è lo sport invernale con il maggior seguito online da parte degli italiani. Sembra un controsenso, eppure l’analisi che è stata realizzata da parte di Bonusfinder Italia ha messo in evidenza che lo scettro della popolarità digitale è nelle mani di un’altra disciplina invernale.

Di quale sport stiamo parlando? Forse anche un po’ a sorpresa, si tratta dello snowboard: si tratta dello sport invernale che detiene il maggiore seguito online. Sì, i risultati di Google Trends non mentono, con un punteggio complessivo pari a 9,77 su 10, nonostante il volume di ricerche mensili sia inferiore rispetto, ad esempio, a quello fatto registrare dallo sci alpino.

E il resto del podio? Alle spalle dello snowboard, l’attenzione online in Italia si rivolge al biathlon. È un’altra sorpresa? Forse no, considerato quanto fatto dalla Wierer e dalla Vittozzi negli ultimi anni, in grado di agganciare tante persone che si sono appassionate alla disciplina. Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo lo sci alpinismo, che ha collezionato un punteggio pari a 8,80 su 10. Solo quarta posizione per lo sci alpino, nonostante le oltre 17 mila ricerche mensili, visto che finisce in tendenza su Google molto di meno rispetto alle discipline appena citate. Completano la top ten l’hockey su ghiaccio, il curling, il bob, lo sci di fondo, lo sci acrobatico e lo skeleton.

















