Courmayeur si accende di olimpismo: il Jardin de l’Ange diventa il salotto delle Olimpiadi 2026

Un maxischermo, il cuore del paese e una cornice che più alpina non si può: la ricetta è semplice ma potentissima. Dalla cerimonia di apertura a quella di chiusura, passando per le discipline che fanno battere il cuore agli amanti dell’inverno – sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard cross – fino all’eleganza del pattinaggio di figura e alla danza su ghiaccio, il palinsesto promette dodici giorni di sport di altissimo livello.

Ma l’operazione va ben oltre la semplice proiezione delle gare. Il Jardin de l’Ange diventa un luogo di incontro, di attesa condivisa, di commenti urlati al fotofinish e di applausi spontanei davanti a una discesa perfetta o a una medaglia conquistata all’ultimo secondo. Un modo concreto per riportare lo spirito olimpico alla sua dimensione più autentica: quella collettiva.

In un periodo in cui Courmayeur è già naturalmente al centro della stagione turistica invernale, l’iniziativa aggiunge un tassello importante all’offerta di animazione del paese, mescolando sport, socialità e identità alpina. Non solo vetrina internazionale, ma anche piazza viva, frequentata, partecipata.

Le Olimpiadi, qui, non sono un evento lontano da seguire distrattamente: diventano un’esperienza da vivere insieme, tra una gara e una passeggiata, tra una vittoria da festeggiare e una sconfitta da commentare davanti allo schermo.

👉 Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili: vale la pena segnarsi le date e scegliere il proprio posto… davanti al maxischermo.