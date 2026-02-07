ÉVANGILE DE DIMANCHE: Appelés à être sel et lumière dans un monde insipide et obscur

Après les béatitudes que nous avons méditées dimanche dernier, Jésus dit à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ».

« Dieu est Lumière, en lui point de ténèbre » (1Jn1,5). « Dieu est Amour » (1Jn4,8). Le Dieu de Jésus-Christ donne la saveur et la joie de vivre à l'humanité qu'il a créée par amour. Jésus est lumière qui éclaire tout homme venu dans le monde (Jn1,9).

Est-il possible que l'homme, dans sa condition de « clair-obscur », puisse devenir sel de la terre et lumière du monde ? D'une part, personne ne peut s'arroger ces pouvoirs divins. Il ne revient pas à l'homme de dire : « Je suis lumière » ou « Je suis le sel de la terre ».

D'autre part, avec la grâce, rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui « dans sa pure bonté nous a faits ce que nous sommes, sans aucun mérite de notre part » (S. Augustin, Discours 46,1). C'est lui qui nous donne ce qu'il commande (S. Augustin, Conf.X,29).

1. Le symbolisme du sel et de la lumière

Pour montrer aux disciples le nouveau style de vie qu'ils doivent adopter, le Fils de Dieu utilise un langage symbolique. Ils sont appelés à être sel de la terre et lumière du monde.

Le sel est tellement important qu'une des villes d'Autriche porte ce nom : « Salzbourg » (la cité du sel, la forteresse de sel). Dans les diverses traditions culturelles et religieuses, le sel avait un caractère sacré. Avant l'offrande de la victime à la divinité sur l'autel, on répandait sur l'animal sans tâche la farine sacrée mêlée de sel. Cet acte est appelé immolation, du latin immolatio, qui signifie « meule avec le sel ».

Le sel, en tant qu'élément qui donne un bon goût, symbolise la joie de servir dans l'humilité et la discrétion. Il produit des effets sans se faire voir, car il n'entre pas dans la logique de la quantité. Le sel unit les deux éléments fondamentaux du sacerdoce : le service et le sacrifice. En latin, sacer signifie le sacré et dos (dare) veut dire « donner » ou « faire (facere) le sacré ». Le sel participe donc à rendre l'offrande sacrée, agréable à la divinité.

Dans le livre des Lévitiques, le sel symbolise l'alliance entre Dieu et son peuple (Lv2,13). Chez les nomades, le sel était considéré comme signe d'amitié, d'où l'expression « sel d'alliance » (Nb18,19).

Ainsi, l'invitation de Jésus à ses disciples est claire : devenir sel de la terre et propriété de Dieu. Nous devenons sel de l'humanité en servant le prochain, en pansant et purifiant les blessures de l'humanité vulnérable, en vivant dans l'humilité, comme le sel dont on sent la saveur sans qu'il se fasse voir.

Quant à la lumière (phos), elle symbolise l'intelligence, la créativité, la force de la vérité et de la charité. La lampe allumée doit être mise sur le lampadaire. Le boisseau représente les biens corporels qui peuvent s'imposer sur les biens spirituels selon le choix libre de l'homme. Mettre la lampe sur le lampadaire, c'est vivre en cohérence avec sa foi, sans peur d'être jugé ou persécuté.

La vocation du disciple consiste à donner de la saveur comme le levain dans la pâte et à refléter la lumière du Christ au peuple de Dieu, cette communauté sans frontière où tous sont frères et sœurs : l'Église du Seigneur.

2. Le monde a besoin de la saveur et de la lumière

La parole de Jésus « est puissance de Dieu ». Elle est créatrice de nouveauté et diffère du langage du monde, qui cherche à convaincre par la force, comme le remarque saint Paul. L'apôtre se concentre sur l'annonce du Christ crucifié dans un langage simple, avec crainte et tremblement.

Ce message est une invitation à consolider la communauté, à former un « nous » qui bannit exclusion, jalousie et égoïsme. Jésus ne s'adresse pas à un individu isolé, mais aux disciples réunis autour de lui : « vous êtes le sel de la terre et lumière du monde ».

Quelle est cette terre qui a besoin de sel ? Quel est ce monde qui a besoin d'être illuminé ?

Selon Saint John Henry Newman, ce monde à illuminer n'est pas la terre physique, mais « un monde de concupiscence ». Il ne suffit pas d'être baptisé ou de participer à la messe ; il faut vivre les béatitudes pour donner saveur et illuminer notre monde en transmettant la lumière de l'Évangile.

Les disciples sont appelés à lutter contre l’indifférence, la haine, la jalousie, la séduction trompeuse, les utopies mortifères, et l’acédie spirituelle. Être sel dans un monde qui relativise l'Absolu est un témoignage de la puissance de l'amour de Dieu, plus fort que la mort.

Henri de Lubac parle du « mysterium lunae », le mystère de la lune qui reçoit la lumière du soleil pour la propager la nuit. Quand la volonté est animée par l’Esprit Saint et l’intelligence illuminée par la vérité divine, l’action humaine devient saveur et lumière pour les humbles et provocation pour les suffisants qui vivent dans les ténèbres malgré les fausses lumières.

3. La récompense réservée au juste

La nuit de ton appel sera lumière du midi (1ère lecture).

La condition pour rayonner la lumière du Christ consiste à s’assimiler au Christ. L'homme n'est pas ce qu'il mange, mais ce qu'il assimile. En assimilant la parole du Christ, on devient parole vivante ; en mangeant le pain eucharistique, on devient pain rompu pour le monde affamé du sens de la vie.

Ces exigences sont lourdes de conséquences. Jésus conclut : « De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Dieu qui est aux cieux ».

Par la grâce de Dieu, chacun peut être sel de la terre et lumière du monde, malgré nos fragilités. L’action comporte récompense ou châtiment : « Si tu fais disparaître le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi ».

4. Prière pour le don de l'humilité et la charité

Seigneur, donne-nous la joie de t’appartenir pleinement et de te servir avec un cœur sans partage, auprès de nos frères et sœurs écrasés par l’injustice et l’oppression.

Que les dons que tu as répandus en nous par ton Esprit ne deviennent pas motif d’orgueil, mais nous permettent de rayonner ton amour, en devenant sel de la terre et lumière du monde.

Accorde-nous l’audace de combattre l’injustice par l’humilité, la vérité et la charité, afin que ta lumière se lève dans nos ténèbres et que nos obscurités deviennent lumière de midi.

Bon dimanche, frères et sœurs.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère,

Abbé Ferdinand Nindorera