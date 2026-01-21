Nasce BCC Talks, sei incontri dedicati ai giovani sul mondo del lavoro

BCC Talks è la nuova rassegna di eventi live dedicata al mondo del lavoro, sostenuta dalla BCC Valdostana e promossa da Plus Aosta in collaborazione con la Cooperativa Sociale L’Esprit à l’Envers e realizzata con il patrocinio della Consigliera di Parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta e del Comune di Aosta.

Il format, presentato in conferenza mercoledì 21 gennaio 2026, presso Plus Aosta, si sviluppa in sei incontri da gennaio a giugno 2026 presso il Plus Café di Aosta, pensati come conversazioni dinamiche e interattive tra un panel di ospiti provenienti da realtà diverse e il pubblico presente. Ogni serata prevede dialoghi aperti, stimolati anche attraverso strumenti digitali di partecipazione, per mettere al centro riflessioni sui grandi nodi del lavoro oggi. Il conduttore sarà Michele Tranquilli, già attivo all’interno degli spazi di Plus Aosta e presentatore di diversi eventi locali sul tema del sociale e della ricerca.

La rassegna si propone di smontare i luoghi comuni sul lavoro, offrendo visioni plurali e concrete, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle possibilità di sviluppo personale e professionale. Il pubblico è coinvolto direttamente per riflettere e confrontarsi su temi di attualità.

“Siamo felici di accompagnare questo nuovo format dedicato ai giovani, target sul quale siamo impegnati da molto tempo con diversi progetti – dichiara Fabio Bolzoni, Direttore generale BCCV – La rassegna è rivolta a chi sta entrando nel mondo del lavoro, a chi lo vive quotidianamente e a chi cerca nuove prospettive e strumenti per affrontare le trasformazioni in corso. Ogni incontro sarà così occasione di confronto, condivisione e dialogo, per comprendere meglio le opportunità e le sfide che il lavoro contemporaneo pone e le sfide che porta con sé. Il tutto attraverso un linguaggio giovane e coinvolgente necessario per avvicinare ragazzi e ragazze. Poiché Plus è un luogo in cui si incontrano i giovani per tante iniziative, questo progetto diventa un ulteriore momento di incontro, che arricchisce la comunità e rafforza il lavoro di rete tra istituzioni e luoghi di incontro”.

Fabiola Megna, direttrice PLUS “Pluralità di voci e pensieri attraverso la partecipazione e l’offerta di spazi di opportunità. Questo sintetizza il format che avvicina i giovani del territorio rispetto a questa proposta. Plus Aosta vuole rendere i giovani capaci di osservare il mondo in autonomia, per poter scegliere, mentre si interrogano sui grandi passaggi della vita. Rompere gli stereotipi del mondo del lavoro è un obiettivo di questo progetto. Solo il fare rete può aiutare i giovani, come in questo caso, per la costruzione di competenze, visioni, riflessioni, utili al loro futuro”.

Jean Frassy, Esprit à L’Envers “Lavoriamo in diversi settori del sociale e siamo partner di Plus Aosta. Ecco qui la nostra volontà di condividere questi spazi che hanno una forte connotazione giovanile. Questa iniziativa ci permette di mettere a tema la questione delicata della transizione dei giovani verso il mercato di lavoro, fatta di percorsi e ripercorsi spesso tormentati. Come cooperativa siamo agenzia accreditata a livello regionale per la formazione professionale e l’accompagnamento al mondo del lavoro. Questa iniziativa vuole essere un tentativo di proporre un dialogo più aperto ad attori e comunità diverse sulle criticità tra giovani e lavoro”.

Katya Foletto, Consigliera regionale di Parità “Con questa iniziativa si propone qualcosa di nuovo attraverso una strada che tende al coinvolgimento diretto. Viviamo in un contesto che cambia, che non può essere letto come in passato e vanno quindi interpretati e analizzati i nuovi contesti economico sociali. La dimensione dell’inclusività va oltre il genere ed è un tema che tiene conto delle diversità e della necessità di sentirsi accolti/e. Nel mondo aziendale tanti lavoratori lasciano perché i contesti lavorativi non sono accoglienti o non li percepiscono tali. Questo nei giovani è esponenziale. Tale chiave di lettura è importante e i BCC Talks diventano occasione per approfondire questi aspetti".

Valeria Fadda, vicesindaca di Aosta “Le politiche giovanili e l’inclusività sono temi sui quali il Comune di Aosta pone molta attenzione. Ci sono nuove fragilità dovute anche alle richieste pressanti che vengono rivolte al mondo giovanile. Nei diversi contesti lavorativi se si vuole fare qualcosa ci sono possibilità, spiegarle attraverso esperienze dirette, come in questo format, aiuta. Un messaggio importante da passare loro è che se si cade ci si può rialzare e a volte va meglio. Come Comune nel programma di Governo abbiamo inserito l’ottenimento della certificazione di genere, come fatto anche da BCCV, è un passaggio importante cui tendere”.

Il programma:

Giovedì 29 gennaio h. 18.00 — Partita IVA e lavoro autonomo

Miti, leggende e istruzioni su come sopravvivere

Primi ospiti: Erica Rudda (consulente marketing digitale), Luca Dodaro (host Illumina Show), Giulia Grappein (artigiana, founder Egò – Arte varia).

Giovedì 26 febbraio h. 18.00 — Mondo corporate in Valle d’Aosta

Sfide, opportunità e limiti di lavorare in una grande azienda

Giovedì 19 marzo h. 18.00 — Tecnologia e innovazione

L’intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro? Parliamone.

Mercoledì 15 aprile h. 18.00 — Giovani che fanno cose

Storie di giovani e lavoro in Valle d’Aosta

Giovedì 28 maggio h. 18.00 — Fallimenti lavorativi e ripartenze

Storie di come si impara cadendo e rialzandosi

Giovedì 18 giugno h. 18.00 — Sostenibilità economica e ambientale

Storie di crescita imprenditoriale e di rispetto per l’ambiente

Le date e i titoli degli eventi sono consultabili anche sul sito dedicato bcctalks.it – Gli ospiti dei prossimi eventi saranno consultabili di volta in volta sul sito.





A questo link potete trovare: video e materiale di lancio del Format BCC Talks https://drive.google.com/drive/folders/1iB27hZWYgmyPTTwgw_BCBTY0vet-FHKB

