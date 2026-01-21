Ufficio Stampa del Comune di Aosta: AVS esprime solidarietà ai giornalisti e netta contrarietà alla delibera della Giunta

Il gruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) esprime pieno sostegno e solidarietà all’Associazione Stampa Valdostana (ASVA) in merito alla recente delibera della Giunta comunale che prevede l’esternalizzazione del servizio di Ufficio stampa e informazione del Comune di Aosta.

AVS manifesta profonda preoccupazione e netta contrarietà verso una scelta che non solo svilisce la professione giornalistica, ma rappresenta anche un pericoloso passo indietro rispetto ai percorsi di valorizzazione del lavoro e della stabilità occupazionale faticosamente raggiunti attraverso la normativa regionale (leggi regionali n. 22/2010 e n. 8/2021).

«È inaccettabile – dichiara la capogruppo Katya Foletto – che il sindaco Raffaele Rocco giustifichi questa decisione parlando di “risparmio”. Quando si parla di informazione pubblica, il risparmio non può essere perseguito a discapito della dignità dei lavoratori e della qualità del servizio. Esternalizzare significa precarizzare, indebolendo quel presidio di trasparenza e professionalità che solo un ufficio stampa organico all’ente può garantire pienamente».

Il gruppo AVS sottolinea come la scelta della Giunta di appellarsi alla legge statale n. 150/2000 per aggirare le norme regionali sul comparto unico rappresenti un precedente allarmante. La strada maestra doveva essere quella del concorso pubblico: uno strumento trasparente, democratico e capace di offrire opportunità concrete alla categoria, in un momento di profonda crisi del settore editoriale.

«Non possiamo accettare che il lavoro giornalistico venga trattato come una merce da acquistare al minor prezzo sul mercato dei servizi esterni. Chiediamo alla Giunta di tornare sui propri passi e di ascoltare le sollecitazioni del sindacato, avviando con urgenza le procedure per un concorso pubblico che possa dotare l’ente di una figura stabile e qualificata».

AVS si impegna a portare la discussione nelle sedi opportune, affinché il Comune di Aosta torni a essere un esempio di buone pratiche, nel rispetto dei contratti di lavoro e nella valorizzazione delle competenze professionali, a tutela del diritto dei cittadini a un’informazione pubblica puntuale, indipendente e di qualità.

Gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) – Comune di Aosta