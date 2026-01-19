A Gargoun, in India, il primo investimenti di Hotellerie di Bottega

Saranno a disposizione non appena, terminata l’estate, le prime 30 suites di gran lusso che Sandro Bottega, a capo dell’azienda vitivinicola che porta il suo nome, aprirà a Gargoun, città satellite di Dheli, in India, in un albergo di 250 camere destinato ad ospitare turisti e manager facoltosi di ogni parte del mondo.

Per Sandro Bottega dopo il successo ottenuto dai suoi Prosecco Bar (sono ben 42 sparsi per il pianeta) sarà una ulteriore diversificazione dal vino anche se tutto sarà legato al suo Prosecco, a quello Gold in particolare, all’Amarone, al Brunello di Montalcino, al Merlot e a tutta la sua produzione che l’ha portato a toccare, a fine 2025, i 98 milioni di euro di fatturato. In collaborazione con Atmosphere Living, società edilizia che opera alle Maldive e in India, creerà delle suite particolarissime dove tutto parlerà di enogastronomia e di Bottega in particolare.

Una cucina, due camere da letto, un salotto, una cucina, vari altri spazi oltre ad un fornitissimo bar costuiranno la suite dove gli ospiti godranno all’accesso di eventi esclusivi ed a tema, ad esperienza enologiche personalizzate, immergendosi nel mondodello spumante italiano.