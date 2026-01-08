Il Forum delle Associazioni familiari della Valle d’Aosta propone un momento di confronto pubblico sul tema “Donna, famiglia, lavoro: equilibri per il futuro”, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 18.00 nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale di Aosta. L’appuntamento nasce dalla constatazione che la conciliazione tra impegni professionali e vita familiare rappresenta ancora oggi una delle sfide più impegnative per le donne, anche in territori avanzati sotto il profilo sociale e istituzionale come quello valdostano.

Il titolo scelto riassume la chiave del dibattito: trovare nuovi equilibri tra la dimensione privata e quella lavorativa, riconoscendo il ruolo fondamentale che la donna svolge nelle relazioni familiari e nella società, senza rinunciare a opportunità professionali, crescita personale e piena partecipazione alla vita pubblica. L’iniziativa vuole dunque aprire spazi di riflessione su un tema attuale, che tocca politiche del lavoro, servizi, modelli culturali e organizzazione della vita quotidiana.

Ad aprire i lavori sarà Renato Mancinelli, presidente regionale del Forum delle Associazioni familiari della Valle d’Aosta, cui seguiranno i saluti istituzionali. Il Forum esprime ringraziamento alla Regione Valle d’Aosta e alla CISL Valle d’Aosta per il patrocinio concesso all’evento, sottolineando come la collaborazione tra realtà associative, sindacali e istituzioni sia essenziale quando si parla di famiglie, servizi e pari opportunità.

L’incontro è aperto al pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa è accompagnata dalla locandina ufficiale, diffusa insieme al comunicato, e si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione sui temi della famiglia e del lavoro femminile, con l’obiettivo di alimentare un dibattito concreto sul futuro degli equilibri sociali nella comunità valdostana.