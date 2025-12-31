Quart: Approvato il bilancio preventivo 2026-28 tra continuità dei servizi e attenzione agli investimenti

Lunedì 29 dicembre il Consiglio comunale di Quart si è concentrato sull’approvazione del bilancio preventivo 2026-28, illustrato dal Vice Sindaco Bergamasco, un documento che pareggia a 9.035.701,76 euro, redatto nei tempi previsti e nel rispetto dei principi contabili, come attestato dal Revisore dei conti. La Commissione Affari Generali aveva già esaminato e approvato il bilancio il 9 dicembre.

Per il 2026, le entrate correnti ammontano a circa 2,5 milioni di euro, principalmente derivanti da IMU e TARI, mentre i trasferimenti correnti, soprattutto regionali, raggiungono 3,38 milioni. Le entrate extratributarie si attestano a 632 mila euro, mentre le entrate in conto capitale, pari a 831 mila euro, derivano principalmente da alienazioni immobiliari e oneri di urbanizzazione, destinati a interventi programmati come la realizzazione della Casa delle Associazioni di Villefranche.

Le spese correnti, che ammontano a 6,34 milioni di euro, rappresentano la quota principale, necessaria al funzionamento dell’ente e all’erogazione dei servizi. Il bilancio conferma la linea di continuità del Gruppo civico Quart, puntando al mantenimento dei servizi e alla cura del territorio senza aumentare la pressione fiscale: tariffe e aliquote IMU restano stabili nonostante l’aumento dei costi. Tra i servizi confermati figurano il pre e doposcuola, la mensa scolastica (estesa anche alla secondaria dal prossimo anno), pulizia strade, manutenzione di aree verdi, sgombero neve, sicurezza, attività socio-culturali e servizi socio-assistenziali.

Per quanto riguarda i nuovi investimenti, le risorse disponibili consentono solo interventi limitati: nel 2026 è previsto il collegamento stradale interno e la realizzazione del marciapiede in via Mont-Emilius a Villefranche, mentre gli altri progetti saranno valutati con il bilancio consuntivo, a disposizione dell’avanzo di amministrazione. Il Vice Sindaco Bergamasco ha sottolineato che, pur consapevoli delle difficoltà di investire in nuove progettazioni, l’Amministrazione ha scelto di garantire servizi e manutenzione ordinaria alla comunità. La Commissione Affari Generali ha approvato il bilancio con l’astensione della minoranza, stessa posizione mantenuta nel voto in Consiglio.

In apertura, il Sindaco Fabrizuio Betholin ha ricordato il coinvolgimento del Comune di Quart, in partenariato con Nus, nel percorso di rigenerazione “Pour Tous” promosso dal Politecnico di Torino, ammesso tra le 8 manifestazioni di interesse su 14 presentate, con possibilità di accedere al bando GAL AS.2-SRD09, finalizzato a investimenti non produttivi nelle aree rurali. L’Amministrazione punta a presentare un progetto di recupero della scuola di Avisod.

Il Sindaco ha inoltre annunciato l’aggiudicazione del bando del Dipartimento per le politiche della famiglia, che assegna circa 40.000 euro per progetti educativi e ricreativi rivolti ai minori, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso famiglie e giovani, per contrastare fenomeni di povertà educativa ed esclusione sociale.

L’assemblea ha poi discusso quattro interrogazioni della minoranza su lavori ferroviari, appalto rifiuti, discarica "Champs Meilleurs" e gestione dei dispositivi multavelox. Successivamente è stata approvata dalla maggioranza, con i voti contrari della minoranza, la determinazione delle indennità di funzione del sindaco, vice sindaco e assessori, senza variazioni rispetto all’inizio della legislatura.

All’unanimità, il Consiglio ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della variante non sostanziale al P.R.G.C. per l’ammodernamento della vasca dell’acquedotto di Avisod, e la convenzione relativa al progetto di inclusione attiva nell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius, che impiegherà lavoratori di utilità sociale per manutenzione ambientale e assistenza alla scuola primaria del Villair.

Tra le tre mozioni presentate dal gruppo "Quart Demain" (nella foto), due sono state respinte: una riguardante il parcheggio coperto di Vollein, trasformazione da autorimessa a pagamento a posto gratuito per residenti, e una seconda sull’inserimento in bilancio di fondi per una pista di accesso all’alpe Lechy, già programmata insieme alla bonifica dei pascoli colpiti da fenomeni idrogeologici nell’agosto 2024.

Infine, la mozione sulla costituzione di una commissione speciale sulla sicurezza è stata respinta. Il Sindaco ha ricordato che, in quanto Ufficiale di Governo, mantiene contatti costanti con le Forze dell’Ordine, partecipa al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini. Sul territorio prosegue il monitoraggio della Polizia Locale, il pattugliamento, la videosorveglianza, la lettura targhe e il supporto alle indagini, inclusa l’individuazione di veicoli di persone scomparse. L’Amministrazione intende inoltre potenziare l’impianto di videosorveglianza e rafforzare le attività di prevenzione nelle scuole e nelle famiglie, in particolare per contrastare il disagio giovanile.