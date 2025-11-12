Almanach de jeudi 13 novembre saint Brice

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Giovedì 13 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 18.00

Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 14 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 19.30

Incontro conviviale con la Cappella Musicale Sant’Anselmo

Sabato 15 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30

Incontro di aggiornamento e rinnovo del mandato per i ministri straordinari dell’Eucaristia

La Chiesa celebra San Brizio di Tours Vescovo

Nativo della Turenna, Brizio fu affidato a san Martino che lo portò con sé nel monastero di Marmoutier dove, completata l'educazione, emise i voti religiosi. Il suo carattere ribelle lo portò ad avversare il suo stesso maestro. Tuttavia nel 397 si trovò a succedergli sulla cattedra di Tours. Dopo trentatré anni di episcopato, uno scandalo ravvivò antichi malumori nei suoi confronti. Destituito, partì per Roma, lasciando il posto a Giustiniano e poi ad Armenzio, con la speranza di essere riabilitato dal papa. Rimase a Roma per sette anni e, riconosciuto finalmente innocente, tornò a Tours dove guidò la comunità locale ancora per sette anni. Edificò una modesta chiesa in onore di san Martino, nella quale depose il suo corpo, e cinque parrocchie nei villaggi di Clion, Brèches, Ruan, Rédoré, Chinon. Morì nel 444.

Il sole sorge alle ore 7,22 e tramonta alle ore 17,06

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.