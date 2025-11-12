 / FEDE E RELIGIONI

Almanach de jeudi 13 novembre saint Brice

Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis.   Siate, mie dilettissime figliole, tutte rassegnate nelle mani di nostro Signore, donandogli il rimanente degli anni vostri, e supplicatelo sempre ad impiegarli a servirsene in quella sorte di vita che a lui più piacerà. Non preoccupate il vostro cuore con vane promesse di tranquillità, di gusto e di meriti; ma presentate al vostro Sposo divino i vostri cuori tutti vuoti di ogni altro affetto ma non del suo casto amore, e supplicatelo che lo riempia puramente e semplicemente dei movimenti, dei desideri e volontà che sono del suo (amore) acciocché il vostro cuore, come una madreperla, non concepisca che con la rugiada del cielo e non con l'acqua del mondo; e vedrete che Dio vi aiuterà e che farete assai, così nell'eleggere che nell'eseguire. (san Pio da Pietrelcina)

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Giovedì 13 novembre
Vescovado – mattino
Udienze
Seminario – ore 18.00
Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 14 novembre
Vescovado – mattino
Udienze
Seminario – ore 19.30
Incontro conviviale con la Cappella Musicale Sant’Anselmo

Sabato 15 novembre
Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30
Incontro di aggiornamento e rinnovo del mandato per i ministri straordinari dell’Eucaristia

La Chiesa celebra San Brizio di Tours Vescovo

Nativo della Turenna, Brizio fu affidato a san Martino che lo portò con sé nel monastero di Marmoutier dove, completata l'educazione, emise i voti religiosi. Il suo carattere ribelle lo portò ad avversare il suo stesso maestro. Tuttavia nel 397 si trovò a succedergli sulla cattedra di Tours. Dopo trentatré anni di episcopato, uno scandalo ravvivò antichi malumori nei suoi confronti. Destituito, partì per Roma, lasciando il posto a Giustiniano e poi ad Armenzio, con la speranza di essere riabilitato dal papa. Rimase a Roma per sette anni e, riconosciuto finalmente innocente, tornò a Tours dove guidò la comunità locale ancora per sette anni. Edificò una modesta chiesa in onore di san Martino, nella quale depose il suo corpo, e cinque parrocchie nei villaggi di Clion, Brèches, Ruan, Rédoré, Chinon. Morì nel 444.

Il sole sorge alle ore 7,22 e tramonta alle ore 17,06

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”.  (Papa Leone)

