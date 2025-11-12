Saison culturelle 2025-2026: "Legend - The Show", Michael Jackson Tribute Experience

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie propone, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2025/2026, il musical Legend – The show. Live in Orchestra, un omaggio orchestrale che celebra l’universo artistico di Michael Jackson attraverso musica, danza e performance dal vivo, in programma giovedì 13 novembre 2025 alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor di Aosta.

Dopo il grande successo ottenuto in Italia e in Europa, Legend – The show torna con un nuovo tour che si preannuncia ancora più sorprendente: nuovi arrangiamenti orchestrali, coreografie inedite, effetti speciali e momenti di pura emozione, per ripercorrere le tappe più significative della carriera del “Re del Pop”.

Sul palco, la voce e la presenza magnetica di Wendel Gama, considerato il miglior impersonator mondiale di Michael Jackson, accompagnato da un’orchestra dal vivo e da un ensemble di ballerini e musicisti che restituiscono tutta l’energia e la magia delle sue leggendarie performance.

Da Billie Jean a Thriller, da Smooth Criminal a Man in the Mirror, passando per Beat It, Black or White e The Way You Make Me Feel, lo spettacolo restituisce con energia e precisione l’eredità artistica di Michael Jackson, artista visionario e rivoluzionario, capace di unire generazioni diverse nel ricordo di una musica immortale.