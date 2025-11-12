Modifiche temporanee in alcune vie cittadine per lavori di posa della rete del teleriscaldamento

Si informa che, per consentire i lavori di scavo per la posa della linea del teleriscaldamento per conto della società Telcha, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in alcune vie cittadine, in vigore dal 13 al 18 novembre (escluse le giornate di sabato e domenica), dalle ore 8 alle ore 17.

In via Adamello, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e il civico n. 7:

senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli che transitano sulla corsia non interessata dai lavori e regolato, durante gli orari di apertura del cantiere, con segnaletica stradale a vista e/o l’ausilio di movieri.



In via Adamello, nel tratto compreso tra il civico n. 11 e il civico n. 20 (strada interna che conduce ai condomini):

chiusura al traffico veicolare, per un giorno, dalle ore 8 alle ore 15, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori.

Verranno affisse indicazioni per informare in merito al periodo di chiusura della strada e ai possibili percorsi alternativi. ./.

In via Monte Vodice, all’altezza del civico n. 38:

restringimento della sede stradale e limite massimo di velocità a 20 Km/h, con segnaletica stradale a vista e/o l’ausilio di movieri.



In via Losanna, all’altezza del civico n. 12, angolo con via Gramsci:

restringimento della sede stradale in corrispondenza delle strisce pedonali e limite massimo di velocità a 20 Km/h, con segnaletica stradale a vista e/o l’ausilio di movieri.



In via Torino, all’altezza del civico n. 59, angolo via Garibaldi:

senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli che transitano sulla corsia non interessata dai lavori e regolati durante gli orari di apertura del cantiere, con segnaletica stradale a vista e/o l’ausilio di movieri.



A cantiere chiuso dovranno essere posizionate delle piastre e/o barriere per ristabilire il normale transito pedonale e veicolare.

Inoltre, saranno garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle eventuali attività commerciali presenti nell’area interessata.