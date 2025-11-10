Stura River Village - Rafting cerca un nuovo Direttore di Villaggio

Stura River Village - RAFTING è un piccolo ma vivace villaggio turistico immerso nel verde della Valle Stura di Demonte, in provincia di Cuneo. Offre ospitalità in chalet, lodge tent e area campeggio, con piscina e attività outdoor come rafting, e-bike e passeggiate a cavallo, in un ambiente autentico e familiare.

Per la gestione e lo sviluppo della struttura, ricerca un/una Direttore/Direttrice di villaggio turistico – campeggio, capace di coniugare spirito pratico, visione organizzativa e passione per l’ospitalità.

🎯 Responsabilità principali

* Coordinare la gestione operativa della struttura durante la stagione estiva (aprile–ottobre).

* Gestire prenotazioni, check-in/check-out, contabilità di base e rapporti con fornitori e collaboratori.

* Supervisionare staff stagionale, garantendo efficienza e qualità del servizio.

* Curare la relazione con gli ospiti e mantenere alti standard di accoglienza.

* Pianificare e coordinare da remoto (nei mesi invernali) le attività di promozione, organizzazione e pianificazione operativa della stagione successiva.

💼 Requisiti richiesti

* Esperienza in ruoli gestionali nel settore turistico, campeggi, villaggi o strutture ricettive.

* Capacità organizzative, leadership e problem solving.

* Conoscenza dei principali software gestionali e dei canali di prenotazione online (OTA).

* Buona conoscenza della lingua inglese; altre lingue costituiscono un plus.

* Attitudine al lavoro di squadra e alla gestione di team stagionali.

🌿 Cosa offre

* Collaborazione continuativa: inverno da remoto, stagione estiva in presenza presso la struttura.

* Alloggio incluso durante il periodo di presenza in villaggio.

* Ambiente di lavoro giovane, dinamico e a contatto con la natura.

* Opportunità di crescita professionale in una realtà in espansione nel turismo outdoor.

📧 Candidature: inviare CV aggiornato con foto e breve lettera di presentazione a :

👉 info@sturarivervillage.it