New Generation Elettronica Elite by Magistrati Racing®: la nuova era de l'Ecu Tuning sui TMAX Turbo

Il 2025 oltre ad essere l’anniversario della fondazione della Magistrati racing® è anche l’anno dell’ennesima svolta sulle preparazioni Turbo dei Tmax per Magistrati racing e per tutti gli appassionati.

Sì perché dal cervello di Marco Magistrati è nato il nuovo progetto Turbo New Generation con Elettronica Elite pronto a diventare la nuova moda nel mondo Tmax.

Gli esemplari sono numerati (contraddistinti da una placchetta autografata da Marco) dedicati a chi vuole il massimo della potenza e un Tmax Turbo totalmente personalizzato fatto dal Maestro Marco Magistrati. Cucito come un abito su misura direttamente su di te cliente che per te vuoi solo “il meglio dal meglio”.

L’elettronica ovvero l’ECU TUNING è una parte molto importante delle preparazioni racing sul Tmax, senza la quale non sarebbe possibile sfruttare al meglio ed in maniera ottimale tutta la potenza dell’elaborazione meccanica. Grazie a questa nuova Elettronica Gestione Motore Elite è possibile lavorare su tantissimi parametri in sede di programmazione facendo la mappa sul banco prova (rigorosamente Dynojet) e quindi il Tmax così equipaggiato e personalizzato, diventa un pezzo unico che non passerà inosservato.

Il progetto è nato qualche anno fa, ma Marco Magistrati ha utilizzato la politica che da sempre contraddistingue la sua etica lavorativa ovvero quella di testare il prodotto in primis sul suo mezzo per valutarne affidabilità e funzionamento. Il suo Tmax 560 turbo soprannominato “LA CREATURA” è stato concepito ed è nato proprio con questo scopo.

Ad oggi “LA CREATURA” ha all’attivo 30.000 km di percorrenza sia su strada che su circuito.

Puoi trovare il repertorio sul canale YouTube di Magistrati Racing: https://www.youtube.com/channel/UC57O-HjCxdK2Fc3SlQuTlJw

A “LA CREATURA” si sono uniti altri esemplari numerati di Tmax Turbo New Generation Elite tutti fatti su misura per clienti esigenti che stanno utilizzando i loro Tmax Elite sentendosi unici e non uno tra i tanti. Il Tmax parla così di loro ogni volta che lo accendono.

Per i più curiosi o per chi non avesse già sentito parlare del fenomeno Tmax Turbo, una breve intervista a colui che si attesta essere il suo inventore ovvero: il pioniere italiano Marco Magistrati.

Parliamo proprio con lui e ci facciamo raccontare la storia della creazione di questo grande successo iniziato da un’idea folle e dal coraggio di rischiare.

L'origine del kit turbo: un sogno infernale

Marco: Ispirato dal fumetto Ghost Rider, ho sempre sognato di raggiungere potenze “infernali” attraverso la sovralimentazione.

I primi esperimenti hanno preso forma su moto come la Yamaha R1 i.e. e la Honda CBR 1000 RR i.e.

Le creazioni si sono rivelate un successo, dimostrando che il progetto era non solo funzionante, ma pronto per essere replicato.

Mi sono quindi chiesto: perché non provare su un Yamaha TMAX?

Nel frattempo, avevo imparato ad apprezzare questo modello per il suo potenziale unico di personalizzazione.

Dalla visione alla realtà contro ogni aspettativa

Marco: Correva l’anno 2003 ed era un periodo di prime esperienze progettuali e di avvio dell’officina. Sapevo che i costi sarebbero stati ingenti, così ho deciso di sondare il terreno tra amici e colleghi.

Tutti, all’unanimità, mi sconsigliavano: chi definiva l’idea folle, chi prevedeva un fallimento. Alcuni addirittura ridevano.

Solo Alessandra, meglio conosciuta come “Il Capo”, ha creduto in me. Guardandomi negli occhi, ha detto:

“Abbiamo un po’ di capitale. Facciamo come al casinò: puntiamo tutto alla roulette. Abbiamo il 50% di probabilità di vincere e il 50% di perdere.”

E così abbiamo rischiato. È stata dura, un investimento enorme di tempo, energia e risorse, ma oggi possiamo dirlo: abbiamo vinto!

Ad oggi 2025 un’eccellenza globale grazie ad esperienza sul campo dell’Ecu Tuning e bagaglio di Know-How da fare invidia

Dal 2003, i kit turbo plug & play e i TMAX turbo personalizzati Magistrati Racing® sono conosciuti in tutto il mondo.

Grazie a Marco Magistrati per il suo breve racconto che ci fa comprendere la sua passione la dedizione e anche i sacrifici fatti per conquistare la posizione che occupa oggi in questo mondo.

E’ stato il primo a creare qualcosa di straordinario, un progetto che continua ad emozionare gli appassionati delle due ruote da oltre 20 anni.

Marco Magistrati ha lasciato e continuerà a lasciare il segno, spinto dalla stessa passione e dalla determinazione che lo hanno portato qui oggi.

















