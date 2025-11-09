Metti in riga il portafoglio: la regola del 70-20-10 ti cambia la vita e il conto in banca

Hai presente quando arrivi al 20 del mese e ti chiedi dove siano finiti i soldi? Ecco, la regola del 70-20-10 serve proprio a evitare quella sensazione da “conto in apnea”. È un sistema di gestione del denaro tanto elementare quanto efficace, che promette di trasformare chiunque da spendaccione cronico a risparmiatore con metodo.

L’idea è semplice: 70% per vivere, 20% per risparmiare, 10% per rimediare (ovvero, saldare debiti o piccoli finanziamenti). Niente più, niente meno.

Il 70% copre le spese quotidiane — affitto, bollette, cibo, benzina e via dicendo. Il 20% va messo da parte come se fosse sacro: un fondo per i momenti difficili o per gli obiettivi a lungo termine. Il 10% serve invece per ridurre ciò che si deve: prestiti, rate o debiti vari.

Rispetto al più famoso metodo 50-30-20, questa versione è perfetta per chi vive con redditi “umani” e deve far quadrare tutto senza rinunciare alla dignità e magari a un caffè fuori ogni tanto. Il bello è che funziona proprio perché è chiara, concreta e realistica.

E per chi pensa “facile a dirsi”, ecco qualche trucco da mettere subito in pratica:

Cucina a casa più spesso — il risparmio è immediato e, con un po’ di fantasia, anche gustoso.

Rinegozia contratti di luce, telefono o assicurazione: le tariffe cambiano più velocemente del meteo.

Controlla le offerte, fai la lista della spesa e compra solo ciò che serve (no, la terza candela profumata non serve).

Spegni gli standby, regola il riscaldamento, taglia gli sprechi. Piccoli gesti, grandi risultati.

La verità è che non serve essere un genio della finanza per risparmiare. Basta un po’ di metodo e la voglia di smettere di farsi fregare dalle spese invisibili.

Con la regola del 70-20-10, ogni euro sa già che fine farà. E tu, per una volta, potresti arrivare a fine mese col sorriso.