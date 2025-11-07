Almanach de samedi 8 novembre saint Godefroy

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Sabato 8 novembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00

Primo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 9 novembre

Parrocchia/Santuario di Maria Immacolata – ore 10.30

S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia

Lunedì 10 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.30

Partecipazione al laboratorio liturgico per presbiteri e diaconi

Seminario – ore 17.00

Riunione del gruppo di lavoro per il Proprio diocesano

Martedì 11 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin – ore 10.00

S. Messa per la festa patronale

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Mercoledì 12 novembre

Ore 9.00 – Visita alla Caserma dei Carabinieri di Aosta

Asilo Mgr Jourdain – ore 18.30

Consiglio di amministrazione

Giovedì 13 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 18.00

Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 14 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 19.30

Incontro conviviale con la Cappella Musicale Sant’Anselmo

Sabato 15 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30

Incontro di aggiornamento e rinnovo del mandato per i ministri straordinari dell’Eucaristia

La Chiesa celebra Santa Elisabetta della Trinità (Elisabeth Catez) Vergine carmelitana

Elisabeth Catez nacque il 18 luglio 1880 nel Campo d’Avor presso Bourges in Francia e fu battezzata quattro giorni dopo. Nel 1887 la famiglia si trasferì a Digione; quello stesso anno le morì il padre. Il 19 aprile 1890 ricevette la Prima Comunione, l'anno dopo il sacramento della Confermazione. Nel 1894 emise il voto privato di verginità. Sentendosi chiamata alla vita religiosa, chiese alla madre il permesso di poter entrare al Carmelo: poté riuscirci solo al compimento della maggiore età. Il 2 agosto 1901 Elisabeth entrò quindi nel Carmelo di Digione dove l'8 dicembre 1901 vestì l'abito religioso, assumendo il nome di suor Elisabetta della Trinità. Pochi mesi dopo aver emesso la professione religiosa, avvenuta l’11 gennaio 1903, le si manifestarono i sintomi del morbo di Addison: l’accettò col sorriso, certa di essere immersa nell’unione delle Tre Persone divine. Morì ventiseienne il 9 novembre 1906. È stata beatificata da san Giovanni Paolo II il 25 settembre 1984 in piazza San Pietro a Roma. Il 3 marzo 2016 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che riconosceva un miracolo ottenuto per intercessione di lei, aprendole quindi la via per la canonizzazione, che è stata fissata a domenica 16 ottobre 2016.

Il sole sorge alle ore 7,012 e tramonta alle ore 17,15

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.