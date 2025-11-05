Forza Italia spiega le ragione della partecipazione al governo regionale

«Una svolta storica di cui la Valle d'Aosta aveva bisogno, in un'ottica di un più stretto raccordo e di una più proficua interlocuzione con il Governo al fine di portare risultati concreti e soluzioni a vantaggio dell'intera comunità valdostana».

La segreteria regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, riunitasi nella serata di ieri in forma allargata in una sala gremita, ha ratificato all’unanimità con un lungo applauso l'ingresso nella nuova maggioranza regionale con l'Union Valdôtaine e gli Autonomisti di Centro, suggellata sempre nella giornata di ieri dall'accordo politico-programmatico con il partito di maggioranza relativa all'interno del Consiglio Valle sottoscritto dal Presidente del Gruppo Parlamentare di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, nella sua qualità di responsabile nazionale enti locali, e da Joël Farcoz per l'Union Valdôtaine.

«La maggioranza di cui abbiamo deciso di fare parte poggia su basi solide sia a livello valoriale sia a livello programmatico, con l'individuazione di tematiche di interesse regionale e di dossier prioritari sui quali abbiamo garantito la massima attenzione affinché si possano trovare soluzioni e ricercare sostegno nella prosecuzione dei relativi iter. In un simile contesto, preme sottolineare come il programma di legislatura su cui si è costruita la nuova maggioranza regionale ricalchi in gran parte il programma elettorale comune di centrodestra, che ci impegniamo fin da subito a promuovere e a portare avanti, in accordo con i nostri referenti nazionali, peraltro dopo esserci dimostrati nei fatti alternativi al Partito Democratico. La nostra serietà, la nostra coerenza ai principi e agli ideali del centrodestra e la nostra linearità nei comportamenti sono dimostrate dai fatti e dalla volontà di portare proposte e idee liberali e riformiste direttamente all'interno della giunta regionale, laddove le decisioni verranno prese a beneficio delle valdostane e dei valdostani. D’altra parte la Valle d’Aosta ha di fronte a sé sfide talmente grandi e talmente importanti da affrontare la cui definizione non può che passare attraverso rapporti stabili e di leale collaborazione con lo Stato e noi, come Forza Italia, ci poniamo come garanti di questa collaborazione politica, nell’ottica di un’auspicabile prospettiva di apertura all’intera area di centrodestra», conclude la segreteria regionale di Forza Italia Valle d'Aosta.