Chiusura degli ambulatori ad accesso diretto per il ponte di Ognissanti, il 31 ottobre e il 1° novembre

L’Azienda USL informa che, nel rispetto della normativa vigente, per la giornata prefestiva di venerdì 31 ottobre 2025 e della festività di sabato 1° novembre (Ognissanti), gli Ambulatori ad accesso diretto presenti nelle Case della Comunità di Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas non saranno attivi.

In entrambe le giornate sarà garantito il servizio di continuità assistenziale (guardia medica), attivo per le urgenze sanitarie non differibili.

Le attività degli ambulatori ad accesso diretto riprenderanno regolarmente da lunedì 3 novembre.