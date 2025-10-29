Gli auguri

Copiosi e affettuosi auguri di buon compleanno al giovanissimo, fantastico Milo Benedetto, che si divide tra Malaga e le valli piemontesi. Un forte abbraccio anche a Valeria, Massimo, Sandro, Noah, Alexis, Liam, Angioletta, Edo e Anna Maria.

Tantissimi luminosi e sinceri auguri per un compleanno indimenticabile a Kevin Avondet di Villar Perosa. Un forte abbraccio a tutta la famiglia. Grazie infinite per tutta la disponibilità di sempre.

Abbondanti e affettuosi auguri di buon compleanno a Lidia Caffaro di Pinerolo, autorevole e stimata ostetrica storica della nostra zona. Grazie, Lidia, per la pazienza, la competenza, l'umanità che hai dimostrato ogni giorno per decenni accompagnando il delicato percorso di mamme, papà e neonati nel magico momento della nascita. Intere generazioni ti avvolgono con riconoscenza in un formidabile abbraccio, auspicando per te un avvenire pronto a garantirti sempre buona salute, energia, meritata felicità. Sei una sorella, un'amica e una zia formidabile.