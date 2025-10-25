Addio al sole lungo: torna l’ora solare

L’estate sta lasciando il campo all’autunno e, con lei, le giornate lunghe e i tramonti sul mare. È il momento in cui i cocktail sulla spiaggia diventano un ricordo, e le prime felpe serali fanno capolino negli armadi. Ma non tutto è malinconia: quest’anno il cambio all’ora solare ci regalerà un piccolo, dolce premio… un’ora in più di sonno!

Tra oggi sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 dovremo spostare le lancette indietro di un’ora, dalle 3 alle 2. Gli smartphone e i PC si occuperanno del lavoro sporco, così da evitare gaffe mattutine.

L’ora legale, quella che ci ha fatto godere di lunghe giornate estive e risparmiare qualche bolletta, cederà quindi il passo al “ritmo lento” dell’inverno. Le giornate saranno più corte, il sole tramonterà prima, e i pomeriggi al parco o in terrazza diventeranno un lusso da pianificare con attenzione.

Ma guardiamo il lato positivo: più sonno, più tempo per coccolarsi con una tazza di cioccolata calda o per guardare una serie sul divano… e, perché no, più scuse per rimandare l’uscita in pieno freddo. E chissà, tra qualche mese tornerà la bella stagione e ricominceremo il conto alla rovescia per l’ora legale, con il suo caldo sole e le giornate interminabili.

Insomma, l’estate dice addio… ma l’ora solare ci ricorda che c’è sempre tempo per un ultimo pisolino extra.