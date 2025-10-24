GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

BENI E ATTIVITÁ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono stati approvati il bando di concorso contenente i criteri e le modalità per l’attribuzione di assegni di studio e contributi alloggio a studenti iscritti a corsi universitari presso l’Università della Valle d’Aosta o presso l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta (c.d. Primo bando), e il bando di concorso contenente i criteri e le modalità per l’attribuzione di assegni di studio e contributi alloggio a studenti iscritti a corsi universitari presso gli Atenei valdostani o al corso di Infermieristica presso l’Università degli Studi di Torino, sede di Aosta (c.d. Secondo bando).

È stato altresì approvato il bando di concorso contenente i criteri e le modalità per l’attribuzione di assegni di studio e contributi alloggio a favore di studenti valdostani iscritti a corsi universitari fuori dalla Regione.

La Giunta regionale ha approvato la nomina della Commissione della prima edizione del premio denominato “Premio Valle d’Aosta per l’arte contemporanea”.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono stati approvati i finanziamenti al Comune di Morgex per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Colombaz (3 milioni 700 mila euro) e del torrente Arpy (600 mila euro).

SANITÁ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata un’integrazione al piano annuale 2025 di riparto dei contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi destinati all’assistenza delle persone anziane e inabili, ai sensi della legge regionale 80/1990, per una spesa complessiva di 1.596.805,67 euro, e sono state approvate le previsioni delle spese da sostenere per gli anni 2026 e 2027, per una copertura complessiva nel triennio 2025/2027 di 3.430.836,20 euro. Il piano di finanziamento consente agli enti locali di procedere con l’acquisto degli arredi e delle attrezzature funzionali al funzionamento, alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture.

È stato approvato il regolamento che consente di avviare la sperimentazione sul territorio regionale della valutazione multidisciplinare e della redazione dei progetti di vita, prevista a favore delle persone con disabilità, ai sensi del D.lgs. 62/2024. La sperimentazione, richiesta e disciplinata dal Ministero della Disabilità, prevede una prima fase di formazione, da definire, con durata dal mese di ottobre 2025 sino al 31 dicembre 2026, rivolta a tutti gli operatori del settore, a favore delle persone con disabilità e dei loro famigliari.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÁ SOSTENIBILE

È stata approvata la quarantottesima graduatoria relativa al quinto avviso pubblico per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale, per una spesa complessiva di 219.587 euro.