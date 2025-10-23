Saint-Barthélemy si prepara alla "Notte da Brividi": Astronomia e Paura si fondono a Lignan

La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, propone un evento speciale per la notte più spaventosa dell’anno, il 31 ottobre: Halloween, la vigilia di Ognissanti. L’appuntamento, che si terrà dalle ore 21.00 alle 23.00, prevede un’ora di spettacolo in cimit… ops!, in Planetario e un’ora di visita guidata nell’oscurità dell’Osservatorio Astronomico, con l’osservazione della volta celeste a occhio nudo e al telescopio, nel primo Starlight Stellar Park in Italia, riconosciuto dall’UNESCO.

Con la guida di streghe e zombie, pardon, ricercatrici e ricercatori, scopriremo che nello spazio molti oggetti celesti sono legati alla notte di Halloween, perché protagonisti di miti e racconti dell’orrore, oppure semplicemente per le loro bizzarre e paurose forme. Con l’aiuto del Planetario e dei telescopi della Terrazza Didattica dell’Osservatorio Astronomico ci avventureremo alla scoperta di alcune costellazioni autunnali e degli oggetti del cielo profondo, invisibili a occhio nudo, un po’ come i fantasmi.

Lo spettacolo “Stelle da paura – Il Planetario di Halloween”, realizzato da Michelangelo Rocchetti del Museo del Balì, ha vinto l’edizione 2022 del Premio PLANit per il miglior video di divulgazione scientifica, assegnato all’Associazione dei Planetari italiani.

Per i suoi macabri contenuti, l’iniziativa è consigliata dagli 11 anni compresi in su.

Se avete coraggio, vi aspettiamo a Saint-Barthélemy, la vallée des étoiles terrifiantes!