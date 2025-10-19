Preghiera per la pace, lunedì 20 ottobre 35/mo appuntamento

Durante la Festa della pace dello scorso 11 febbraio 2023, gli adulti dell’Azione Cattolica della Diocesi di Aosta hanno incontrato Daniela Sironi, referente per il nord Italia della Comunità di Sant'Egidio. Durante l’incontro, è emersa la proposta di organizzare anche in Valle d'Aosta un appuntamento periodico di preghiera per la pace, così come accade in altre parti d'Italia.
Raccogliendo l’idea, l’Azione Cattolica di Aosta propone quindi un momento di preghiera per la pace che si svolgerà il terzo lunedì di ogni mese, alle ore 20:45 contemporaneamente presso la chiesa di Santa Croce in Aosta e presso Convento dei Cappuccini di Châtillon. Nel corso della preghiera, saranno ricordati ad uno ad uno tutti i paesi attualmente toccati da un conflitto.
Preghiera per la pace
lunedì 15 settembre, sempre ore 20, 45, si terrà il prossimo appuntamento di Preghiera per la pace, contemporaneamente presso la chiesa di Santa Croce in Aosta e presso Convento dei Cappuccini di Châtillon, si terrà un momento di preghiera nel corso del quale, saranno ricordati ad uno ad uno tutti i paesi attualmente toccati da un conflitto.
La Preghiera per la pace è organizzata dall'Azione Cattolica della diocesi di Aosta, in comunione con la Comunità di Sant'Egidio, ed è aperta a tutti coloro che desiderano unirsi.
Preghiera per la pace AC Aosta: https://acaosta.wordpress.com/<wbr></wbr>preghiera-per-la-pace/
https://www.facebook.com/<wbr></wbr>events/504190608591817/<wbr></wbr>523482506662627?event_time_id=<wbr></wbr>523482506662627
Elenco paesi in guerra: https://www.santegidio.org/<wbr></wbr>pageID/34052/langID/it/<wbr></wbr>PREGHIERA-PER-LA-PACE--I-<wbr></wbr>PAESI-IN-GUERRA.html
Preghiera per la pace Comunità di Sant’Egidio: https://www.santegidio.org/<wbr></wbr>pageID/37692/langID/it/<wbr></wbr>PREGARE-CON-LA-COMUNIT%C3%80-<wbr></wbr>DI-SANT-EGIDIO.html)