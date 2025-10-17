Nuovo medico di famiglia nella zona dell’Unite’ Grand Combin

L’Azienda USL della Valle d’Aosta informa che dal 20 ottobre non sarà più attivo l’ambulatorio ad accesso diretto al consultorio di Variney, aperto a fine settembre a causa dell’assenza imprevista di un medico di famiglia che sostituiva la Dott.ssa Ngankam.
Dal 20 ottobre la sostituzione della Dott.ssa Ngankam sarà garantita dalla Dott.ssa Berthod.
L’Azienda USL ricorda anche che per garantire l’assistenza è stato anche rafforzato l’ambulatorio ad accesso diretto della Casa della Comunità di Aosta, con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso alle ore 19:00) e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (ultimo ingresso alle 11:00).